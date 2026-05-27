Gran Hermano Generación Dorada: comenzó el desafío por el auto

El desafío del auto 0km comenzó con polémica y quedó en pausa por un nuevo reto que les permitirá dejar de pasar hambre dentro de la casa.
En la noche del martes 26 de mayo comenzó el desafío por el auto 0km en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y como no podía ser de otra manera, tuvo sus polémicas.
La tensión comenzó cuando Santiago del Moro les pidió a los “originales” que debatieran sobre si “los nuevos” y los reingresados -con los Golden Tickets y el repechaje- podrían participar en el juego por el auto y como era de esperar dijeron que no.
Luego, Emanuel Di Gioia -el ganador del juego del liderazgo semanal- se enteró que uno de sus beneficios le permitía marginar del juego por el auto a uno de los participantes originales. El mecánico oriundo de San Martín no dudó y decidió quitarle esa posibilidad a Manuel Ibero, que tampoco podrá nominar en la gala del próximo miércoles 27.
Los participantes del desafío por el auto 0 km fueron Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys “La Bomba Tucumana”, Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski y Yanina Zilli, además de Emanuel Di Gioia que también tuvo el beneficio de elegir dos llaves por turno.
Como los jugadores pasaron varias rondas y no consiguieron la llave ganadora, el desafío por el auto continuará durante la noche del miércoles, porque la velada terminó con un nuevo desafío. El Gran Hermano ofreció que se aten Manu, Campanita, Nenu, Mariela y Emanuel por 24 horas a cambio de comida porque, debido a la pésima compra semanal que hizo Eduardo Cabrera, los participantes debieron racionalizar al máximo la comida y están pasando hambre en la casa.
Maximiliano Giudici (Edición 2022/23): el cordobés superó una extrema prueba de resistencia física en la cual estuvo atado al vehículo por 12 horas y, posteriormente, elegir la llave número 46.
Zoe Bogach (Edición 2023/24): la influencer se consagró ganadora después de seleccionar la llave número 64 entre más de 200 opciones disponibles.
Ulises Apóstolo (Edición 2024/25): el politólogo cordobés encendió el motor de un automóvil nuevo a principios de marzo de 2025, luego de elegir la llave número 186 en el desafío exclusivo para los jugadores "originales".
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