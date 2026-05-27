Gran Hermano Generación Dorada: comenzó el desafío por el auto

Los participantes del desafío por el auto 0 km fueron Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys “La Bomba Tucumana”, Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski y Yanina Zilli, además de Emanuel Di Gioia que también tuvo el beneficio de elegir dos llaves por turno.

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Como los jugadores pasaron varias rondas y no consiguieron la llave ganadora, el desafío por el auto continuará durante la noche del miércoles, porque la velada terminó con un nuevo desafío. El Gran Hermano ofreció que se aten Manu, Campanita, Nenu, Mariela y Emanuel por 24 horas a cambio de comida porque, debido a la pésima compra semanal que hizo Eduardo Cabrera, los participantes debieron racionalizar al máximo la comida y están pasando hambre en la casa.

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Los ganadores del auto 0km en Gran Hermano

Maximiliano Giudici (Edición 2022/23): el cordobés superó una extrema prueba de resistencia física en la cual estuvo atado al vehículo por 12 horas y, posteriormente, elegir la llave número 46.

Zoe Bogach (Edición 2023/24): la influencer se consagró ganadora después de seleccionar la llave número 64 entre más de 200 opciones disponibles.

Ulises Apóstolo (Edición 2024/25): el politólogo cordobés encendió el motor de un automóvil nuevo a principios de marzo de 2025, luego de elegir la llave número 186 en el desafío exclusivo para los jugadores "originales".