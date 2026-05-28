Gran Hermano Generación Dorada: Yanina Zilli sobre ruedas, se ganó el auto 0km

Con la llave número 119, la actriz logró abrir la caja y se convirtió en la flamante dueña del automóvil ganando el desafío que comenzó el martes 26.
El martes 26 de mayo, en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, comenzó el desafío por el auto 0km, pero como luego de varias rondas no eligieron la llave ganadora, la resolución del juego quedón pendiente para el miércoles 27. En esta nueva oportunidad, Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys "La Bomba" Tucumana", Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski, Yanina Zilli y Emanuel Di Gioia debieron elegir una llave para abrir una caja con el sueño de llevarse el automóvil nuevo.
Uno a uno fueron pasando los participantes del desafío para intentar abrir la caja, pero ninguno pudo conseguirlo, hasta que -finalmente- quedaron Zilli y Zunino. Finalmente, el conductor le pidió a la exvedette que se acerque a la caja de acrílico para intentar abrirla y cosa que logró, con la llave número 119. Después de celebrar junto a todos sus compañeros, la participante encendió el auto 0km.
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