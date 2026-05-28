Gran Hermano Generación Dorada: Yanina Zilli sobre ruedas, se ganó el auto 0km

Uno a uno fueron pasando los participantes del desafío para intentar abrir la caja, pero ninguno pudo conseguirlo, hasta que -finalmente- quedaron Zilli y Zunino. Finalmente, el conductor le pidió a la exvedette que se acerque a la caja de acrílico para intentar abrirla y cosa que logró, con la llave número 119. Después de celebrar junto a todos sus compañeros, la participante encendió el auto 0km.

Quiénes ganaron el auto 0km en Gran Hermano Argentina