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Gran Hermano Generación Dorada: una placa explosiva

Todos los jugadores de la casa pasaron por el confesionario en esta nueva Gala de Bominación. Enterate cómo votó cada uno y cómo quedó la placa.

En la noche del miércoles 27 de mayo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche de nominación muy especial, porque fue la primera vez que los nuevos jugadores -que ingresaron en el repechaje- pasaron por el confesionario a dejar su voto.

Luego de que todos los jugadores pasaran por el confesionario, se definió que la placa de nominados de esta semana está compuesta por: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos -sancionados por El Big y mandados directamente a placa- , Cinzia Francischiello, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Gladys “La Bomba Tucumana”, Tamara Paganini y Leandro Nigro.

Durante las primeras 24 horas la placa será positiva, por lo que el jueves 28 de mayo se bajarán los participantes más votados, inmediatamente, la misma se convertirá en negativa, camino a la Gala de Eliminación del lunes 1 de junio.

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Todos los votos:

  • LEANDRO NIGRO: 2 para Cinzia y 1 para Hanssen.
  • ANDREA DEL BOCA; 2 para Tati y 1 para la Bomba.
  • STEFFANY “CAMPANITA” PEREIRA: 2 para Hanssen y 1 para Tamara.
  • BRIAN SARMIENTO: 2 para Juanicar y 1 para Titi.
  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Cinzia y 1 para Titi.
  • CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Tati y 1 para Titi.
  • SEBASTIÁN COLA: 2 para Tati y 1 para Titi.
  • EMANUEL DI GIOIA: 2 para Tamara y 1 para Tati.
  • MATÍAS HANSSEN: 2 para Nigro y 1 para Juanicar.
  • JUAN CARLOS LÓPEZ: 2 para Cinzia y 1 para Zunino.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Zunino y 1 para Tati.
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  • GLADYS LA BOMBA TUCUMANA: 2 para Cinzia y 1 para Tamara.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Titi y 1 para la Bomba.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Cinzia y 1 para Nigro.
  • NENU LÓPEZ: 2 para Cinzia y 1 para la Bomba.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Tati y 1 para Mariela.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para la Bomba y 1 para Cinzia.
  • TATI LUNA: 2 para Nigro y 1 para Titi.
  • TITI TCHERKASKI*: 2 para la Bomba y 1 para Cinzia. * votos anulados por Eduardo Carrera.
  • YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Cinzia y 1 para Zunino.
  • YANINA ZILLI: 2 para la Bomba y 1 para Tamara.
  • FRANCO ZUNINO: 2 para Titi y 1 para Cinzia.

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