Gran Hermano Generación Dorada: una placa explosiva

Luego de que todos los jugadores pasaran por el confesionario, se definió que la placa de nominados de esta semana está compuesta por: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos -sancionados por El Big y mandados directamente a placa- , Cinzia Francischiello, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Gladys “La Bomba Tucumana”, Tamara Paganini y Leandro Nigro.