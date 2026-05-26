Eduardo Carrera rompió el silencio sobre su hija no reconocida

La historia

En la tercera edición de Gran Hermano, Eduardo Carrera y Romina Orthusteguy formaron pareja dentro y luego, fuera de la casa. De esa relación nació Mía, una joven que hoy tiene 21 años, y que junto a su madre, realizó una entrevista con Matías Bagnato en el streaming Bondi Live.

MIA

Visiblemente dolida, la adolescente relató que creció sin vínculo con su padre biológico, a quien dice haber conocido recién cuando ingresó a Gran Hermano Generación Dorada. “Apenas lo vi entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y después mucho dolor. Es como si una parte de él no existiera” expresó y destacó que lo único positivo fue enterarse de que tiene un hermano -hijo de otra relación posterior de Carrera-.

ROMI 1

Romina Orthusteguy, por su parte, relató sobre los distintos episodios de violencia, aislamiento y hostigamiento que tuvo durante la relación con Eduardo Carrera, que según explicó comenzaron dentro de la casa de Gran Hermano 2003. Por su parte, él rechazó esas versiones y afirmó que no desapareció, aunque admite no haber estado presente.

ROMI 2

La difusión del caso generó fuerte repercusión y reabrió un capítulo desconocido de la vida de Eduardo Carrera, que permaneció oculto durante más de dos décadas. Mientras el exparticipante anunció que buscaba una “revancha” mediática tras su paso por Gran Hermano 2026, su hija Mía y su expareja Romina reclaman dar visibilidad a su situación y dar un cierre emocional a la historia.