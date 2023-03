Gran Hermano 2022: Camila fue eliminada y ya estan los cuatro finalistas

En una noche cargada de nervios, ansiedad y muchísima intriga, Santiago Del Moro les pidió a los participantes que pronunciaran unas palabras para sus compañeras y hasta el propio conductor participó en la ronda de mensajes.

Con el 60,26 % de los votos, Camila se convirtió en la nueva eliminada de "Gran Hermano 2022" y tras recibir la noticia mostró su agradecimiento "Gracias por todo lo que viví. Les deseo el mayor de los éxitos a los cuatro" dijo emocionada.

"Mi corazón está nervioso pero mi mente está tranquila, no me arrepiento de nada de lo que hice y me mostré así tal cual como soy y no hice nada para agradar a la gente, si me eligen entiendo que bancaron mi juego” dijo Julieta, mientras que Camila expresó “Yo acá vine a disfrutar y que me quede ese recuerdo hermoso de ser parte de Gran Hermano, siento que progresé muchísimo y pude demostrar lo que soy realmente, sobre todo desde que llegó la familia, pude demostrar esa Camila que soy”.

Por su parte, Romina dijo “Estoy súper tranquila esperando lo que la gente decida, pero disfrutando mucho este tiempo, obviamente que extrañando un montón, muy contenta por Caramelo, justo yo quería un perrito así que ya me lo llevo para las nenas, así que muy contenta y muy agradecida”.

Finalmente, Santiago del Moro entró nuevamente a la casa para anunciar quién había sido eliminada “Quien se va finalmente de la casa es...¡Camila!” y de esta manera, Romina se mete entre los cuatro finalistas junto a Marcos, Nacho y Julieta.