Gladys La Bomba Tucumana entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

“Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos” aseguró la cantante tropical, que a fines de la década de los '80, saltó a la fama como una de las primeras mujeres en ser cantante de cumbia y se transformó en una referente indiscutida.

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Antes de entrar, Gladys mantuvo una breve charla con Santiago del Moro y prometió "brindar show” en una reality que, a juzgar por la repercusión que esta teniendo, lo necesita. En su ingreso, la cantante tucumana cumplió con creces cuando revolucionó la tranquilidad de la casa con su versión de "Vivir así es morir de amor" el tema de Camilo Sesto que popularizó Nathy Peluso en los últimos años.

“Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…” les anunció La bomba tucumana a sus nuevos compañeros, antes de mostrarles su valija que estaba escondida detrás de la puerta.