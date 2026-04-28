Gladys La Bomba Tucumana entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La cantante de cumbia quiere seguir cumpliendo sueños y por eso, ingresó en el reality más famoso de Argentina.
El lunes 27 de abril, Gladys Nelly del Carmen Jiménez, más conocida como La Bomba Tucumana, ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de la La Maciel, la última participante que decidió abandonar el juego hace -exactamente- una semana. La popular cantante de cumbia -de 61 años- anticipó que va a a ir por todo en esta competencia, manteniendo un perfil alto.
“Mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista” aseguró en su video de presentación, musicalizado con su icónica canción "La pollera amarilla".
“Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce” aseguró La bomba Tucumana, que tiene experiencia en diferentes tipos de realities televisivos, como el "Bailando" -2017- y el "Cantando por un sueño" -2020-.
“Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos” aseguró la cantante tropical, que a fines de la década de los '80, saltó a la fama como una de las primeras mujeres en ser cantante de cumbia y se transformó en una referente indiscutida.
Antes de entrar, Gladys mantuvo una breve charla con Santiago del Moro y prometió "brindar show” en una reality que, a juzgar por la repercusión que esta teniendo, lo necesita. En su ingreso, la cantante tucumana cumplió con creces cuando revolucionó la tranquilidad de la casa con su versión de "Vivir así es morir de amor" el tema de Camilo Sesto que popularizó Nathy Peluso en los últimos años.
“Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…” les anunció La bomba tucumana a sus nuevos compañeros, antes de mostrarles su valija que estaba escondida detrás de la puerta.
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