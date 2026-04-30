Llega la cuarta temporada de Ted Lasso

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En esta cuarta temporada, Ted regresará a su querido Richmond FC para entrenar al equipo de fútbol femenino de segunda división. En este nuevo tráiler, se puede ver al personaje de Sudeikis intentando entrenar a sus jóvenes promesas, mientras que en otra escena lo regañan por "¡Entrenar a un montón de chicas, imbécil!".

Según anunciaron desde la producción, a lo largo de la cuarta temporada, Ted y su equipo aprenden a actuar sin pensar y se arriesgan de maneras que nunca imaginaron

Si bien falta conocerse todos los personajes relativos al nuevo equipo femenino del Richmond, si está confirmado quienes serán de la partida:

Ted Lasso , interpretado por Jason Sudeikis.

, interpretado por Jason Sudeikis. Rebecca Welton , interpretada por Hannah Waddingham.

, interpretada por Hannah Waddingham. Keeley Jones , interpretada por Juno Temple.

, interpretada por Juno Temple. Leslie Higgins , interpretado por Jeremy Swift.

, interpretado por Jeremy Swift. Beard , interpretado por Brendan E. Hunt.

, interpretado por Brendan E. Hunt. Roy Kent, interpretado por Brett Goldstein.

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Algunos de los nuevos integrantes en esta temporada serán Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

La serie "Ted Lasso" es una producción original de Estados Unidos y el Reino Unido, creada especialmente para el servicio de streaming Apple TV+. El origen del personaje se remonta a unos anuncios de televisión de la cadena NBC que se emitieron en 2013, con el el objetivo de promocionar la emisión de los partidos de la Premier League en esa cadena televisiva. En esos spots Jason Sudeikis pariodaba un entrenador estadounidense de fútbol americano que era contratado por el equipo ingles Tottenham Hotspur.

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Cuántas temporadas tiene 'Ted Lasso'

"Ted Lasso" ha emitido un total de 34 episodios divididos en sus primeras tres temporadas, si se le suman los diez de la nueva, la ficción tendrá 44 capítulos, en cuatro temporadas.

Temporada 1: 10 episodios - estreno: 14 de agosto de 2020 - finalización: 2 de octubre de 2020.

Temporada 2: 12 episodios - estreno: 23 de julio de 2021 - finalización: 8 de octubre de 2020.

Temporada 3: 12 episodios - estreno: 15 de marzo de 2023 - finalización: 31 de mayo de 2023.

Temporada 4: 10 episodios - estreno: 5 de agosto de 2026 - finalización: 7 de octubre de 2026.