Gran Hermano: Furia hizo sentir su liderazgo

Después de las pruebas preliminares, que consistieron en desafíos de equilibrio, Santiago “Bati” Larrivey, “Furia”, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Juan Pablo de Vigili y Ulises Apóstolo clasificaron para el momento definitorio, que consistió de un verdadero o falso.

Embed

Juan Pablo y Luz fueron eliminados rápidamente, y de inmediato los siguió Ulises. Mientas que Tato tardó dos rondas más antes de quedar afuera y dejando el mano a mano final entre Bati y Furia, con seis 6 aciertos cada uno.

Luego de que los dos participantes quedaran con ocho respuestas correctas, Santiago del Moro realizó una pregunta de aproximación sobre en qué año fue el hundimiento del Titanic. La respuesta correcta era 1912 y Juliana Scaglione ganó al decir 1921.

Furia decidió fulminar a Chiara Mancuso y no quiso brindar argumentos con el objeto de no revelar información del afuera y terminar sancionada. La joven, hija del exvolante de la selección argentina, no respondió y solo aseguró que “se lo esperaba".

image.png

Chiara ya está en placa junto con Eugenia Ruíz -fulminada por Luciana Martínez tras atender el teléfono rojo- y Claudio Di Lorenzo, que quedó nominado por sanción.

Quiénes fueron los líderes de la casa en las dieciséis semanas de juego

Santiago "Tato" Algorta. Sofía Buscio. Ulises Apóstolo. Luca Figurelli. Giuliano Vaschetto. Juan Pablo de Vigili. Giuliano Vaschetto. Santiago "Tato" Algorta. Claudio Di Lorenzo. Claudio Di Lorenzo. Lourdes Ciccarone. Sandra Priore. Chiara Mancuso. Ulises Apóstolo. Claudio Di Lorenzo. Juliana Scaglione.

Qué jugadores fueron más veces líderes de la casa