Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto para Gran Hermano 2026

El conductor del reality más famosos del mundo -ganador del último Martín Fierro de Oro- dio a conocer la información a través de sus redes sociales.
Santiago del Moro, conductor de las últimas ediciones del reality por Telefe, confirmó la fecha del casting abierto de la nueva edición de "Gran Hermano: Generación dorada” a través de una de sus historias de Instagram.
Con un video con la voz del “Big” diciendo “mi casa vuelve a abrir sus puertas y que va a ser increíble”, el conductor anunció las fechas para el casting con el objeto de ingresar a la casa.
Luego, otro locutor es el encargado de anunciar que “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos, no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”.
Además, se precisa la fecha, horario y lugar donde se realizará la convocatoria “Tenés que tener 18 años o más y presentarte el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez. Prepárate para vivir una experiencia inigualable”.
El fenómeno televisivo que marcó a generaciones enteras regresará con más fuerza "Gran Hermano: Generación Dorada" prepara su llegada y promete convertirse en la edición más apasionante. La casa volverá a encender sus luces en una experiencia que va a quedar grabada en la memoria de todos "Gran Hermano: Generación Dorada".
El estreno de la nueva versión argentina del reality más famoso del mundo, está previsto para febrero de 2026 .
La convocatoria es abierta para todos aquellos mayores de 18 años que quieran animarse a jugar, convivir, competir y dejar su marca.
