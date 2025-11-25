Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto para Gran Hermano 2026

Con un video con la voz del “Big” diciendo “mi casa vuelve a abrir sus puertas y que va a ser increíble”, el conductor anunció las fechas para el casting con el objeto de ingresar a la casa.

Luego, otro locutor es el encargado de anunciar que “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos, no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”.

Además, se precisa la fecha, horario y lugar donde se realizará la convocatoria “Tenés que tener 18 años o más y presentarte el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez. Prepárate para vivir una experiencia inigualable”.

El fenómeno televisivo que marcó a generaciones enteras regresará con más fuerza "Gran Hermano: Generación Dorada" prepara su llegada y promete convertirse en la edición más apasionante. La casa volverá a encender sus luces en una experiencia que va a quedar grabada en la memoria de todos "Gran Hermano: Generación Dorada".

El estreno de la nueva versión argentina del reality más famoso del mundo, está previsto para febrero de 2026 .

La convocatoria es abierta para todos aquellos mayores de 18 años que quieran animarse a jugar, convivir, competir y dejar su marca.