Espectáculos |

Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto para Gran Hermano 2026

El conductor del reality más famosos del mundo -ganador del último Martín Fierro de Oro- dio a conocer la información a través de sus redes sociales.

Santiago del Moro, conductor de las últimas ediciones del reality por Telefe, confirmó la fecha del casting abierto de la nueva edición de "Gran Hermano: Generación dorada” a través de una de sus historias de Instagram.

Con un video con la voz del “Big” diciendo “mi casa vuelve a abrir sus puertas y que va a ser increíble”, el conductor anunció las fechas para el casting con el objeto de ingresar a la casa.

GH GD

Luego, otro locutor es el encargado de anunciar que “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos, no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”.

Además, se precisa la fecha, horario y lugar donde se realizará la convocatoria “Tenés que tener 18 años o más y presentarte el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez. Prepárate para vivir una experiencia inigualable”.

ADEMÁS: El sketch de Mario Pergolini ironizando sobre el Chiqui Tapia

El fenómeno televisivo que marcó a generaciones enteras regresará con más fuerza "Gran Hermano: Generación Dorada" prepara su llegada y promete convertirse en la edición más apasionante. La casa volverá a encender sus luces en una experiencia que va a quedar grabada en la memoria de todos "Gran Hermano: Generación Dorada".

El estreno de la nueva versión argentina del reality más famoso del mundo, está previsto para febrero de 2026 .

GH PLACA

La convocatoria es abierta para todos aquellos mayores de 18 años que quieran animarse a jugar, convivir, competir y dejar su marca.

  • Martes 16 de diciembre.
  • De 10 a 16 horas
  • Estudios Ronda – Telefe - La Paz 950, Martínez, Provincia de Buenos Aires.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados