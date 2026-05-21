Gran Hermano Generación Dorada: volvieron Yipio, Lola, Brian y Andrea del Boca

El caso de Brian Sarmiento su regreso tuvo sabor a revancha. El exfutbolista había protagonizado una de las eliminaciones más fuertes de la temporada cuando cayó frente a Yipio en un versus que terminó con el 54,2% de los votos en su contra. Aquel mano a mano lo había dejado afuera en plena semana 9, después de convertirse en uno de los jugadores más explosivos y polémicos de la edición.

Algo que dejó en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, es que nadie está verdaderamente muerto dentro del juego y Brian volvió con una imagen reforzada, convertido casi en un personaje central de la temporada, luego de semanas marcadas por discusiones, alianzas cambiantes y hasta una inesperada química televisiva con Andrea del Boca.

El retorno de Andrea del Boca también generó impacto ya que la actriz abandonó el reality por cuestiones de salud y su salida había dejado una sensación de historia inconclusa. Durante su estadía en la casa logró algo poco frecuente porque mezcló el peso de una figura histórica de la televisión argentina con la vulnerabilidad emocional que exige el reality.

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Por su parte, el regreso de Lola Tomaszeuski le aportó una cuota emocional ya que la participante quedó eliminada en abril tras perder en el mano a mano final frente a Brian Sarmiento. Esa noche terminó con el llanto desconsolado de Manuel Ibero, uno de sus vínculos más cercanos dentro de la casa. Antes de abandonar el juego, Lola había prometido “dar todo para volver” y finalmente volvió.

La comediante uruguaya Yipio, regresó fortalecida por el recuerdo de haber vencido dos veces en duelos directos decisivos. Su perfil frontal y competitivo la transformó en una jugadora incómoda para varios grupos dentro de la casa, y el repechaje terminó consolidándola como una de las participantes más resistentes de la temporada.

YIPIO

Como si el regreso de cuatro exparticipantes no fuera suficiente, en la misma noche Gran Hermano sumó otra sorpresa con el ingreso de Charlotte Caniggia, presentada por Telefe como “la reina de los realities”, una apuesta que busca potenciar más el costado mediático del ciclo.