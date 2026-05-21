Los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano

¡Bombazo en la casa más famosa de Argentina! Nueve participantes irrumpieron en Gran Hermano Generación Dorada justo cuando el juego entra en su recta final.
Este miércoles 20 de mayo de 2026, Santiago del Moro sorprendió a los televidentes y también, a los habitantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada al anunciar el esperado repechaje. Fueron cuatro los exparticipantes regresaron con sed de revancha: "Yipio" Yisela Paola , Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Andrea del Boca -los dos últimos a través del Golden Tickets- pero la verdadera sacudida fue con la llegada de nueve caras completamente nuevas que prometen revolver el tablero en plena etapa decisiva del reality.
Charlotte Caniggia, la reina indiscutida de los realities -suma 18 participaciones en este formato-, se presentó con su habitual desparpajo. Nacida en Buenos Aires pero criada entre Miami y Europa, se definió como “un ángel, un ser de luz”, aunque advirtió que en las peleas puede volverse “media mala”. La hija de Claudio Paul Caniggia llega con toda su experiencia televisiva para dar que hablar.
Matías Hanssen, tucumano radicado en Buenos Aires, es un emprendedor ambicioso que creó su propio negocio de cepillos de dientes. Competitivo hasta la médula, aseguró que “no me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera” y entró sin ilusiones románticas: “Voy sin ningún tipo de tapujos”.
Nenu López, nacida en Galicia (España), es bailarina, modelo, estudiante y emprendedora. Llegó con una misión clara “Vengo a demostrar que las rubias no son todas huecas”. Fanática del programa desde chica, promete “podar a todas las plantas” y ser transparente, aunque admitió que a veces habla sin pensar.
Sebastián Cola se autopromocionó sin modestia “Soy un montón, pero soy un tipo muy inteligente”. Trabaja liderando un equipo de 100 personas y se presentó como “el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición”. Personalidad fuerte y sin filtros garantizada.
Tati Luna, uruguaya que estudia abogacía, se describió como compleja, auténtica, espontánea y sensible pero no débil. “Despierto pasiones: algunos me aman y otros me odian. Si me van a amar o odiar, que sea con fundamento”.
Juan Carlos López (JC), bailarín y stripper argentino, llegó sin complejos “No me importan los prejuicios”. Para él, la vida se resume en aprender y divertirse. No busca amor, porque le encanta estar soltero, pero está abierto a lo que surja.
Steffany Pereira, “brasiguaya” -mamá brasileña, papá paraguayo-, es influencer y figura pública en Paraguay. Alegre, creída y muy vanidosa, advirtió “Cuando entre voy a enloquecer de tan feliz que voy a estar. Pero si me buscan, me van a encontrar”.
Leandro Nigro, de Zárate, es creador de contenido, influencer y streamer enfocado en fútbol. Hincha fanático de San Lorenzo, se define como muy competitivo, orgulloso y enemigo de la falsedad. “Gran Hermano es un sueño que yo tenía desde que empecé en las redes” confesó emocionado.
Mariela Prieto, “la señora del Turco García” -llevan 28 años de relación-, es botinera y amante del fútbol. Se describió como un poco avasallante pero buena persona. “Vengo a jugar, a pasarla lindo y a competir” dijo sobre este nuevo desafío.
Con estas incorporaciones, la casa de Gran Hermano Generación Dorada -en los 25 años del reality- vive uno de sus momentos más explosivos, con el ingreso de nuevos jugadores en una casa con internas fuertes, eliminaciones recientes y que prometen tensiones que harán más entretenido el juego.
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