Gran Hermano: denuncian comentarios transfóbicos contra Danelik Galazán y crece el repudio en redes

Daneli

Más tarde, otro cruce elevó todavía más la tensión. Eduardo Carrera mantuvo una discusión con la concursante y lanzó: “Copiame”. Sin vueltas, ella respondió: “Copiarte, ¿para qué? ni en pedo me gustaría ser vos”. Luego de la réplica del participante, la discusión escaló cuando agregó: “Obviamente. Obviamente. Está muy claro eso”.

La reacción no tardó en llegar. Tanto Danelik como Cinzia Francischiello cuestionaron el sentido de esa frase y preguntaron: “¿Por qué obviamente? ¿Por qué está claro?”. Ese momento fue uno de los más compartidos por los usuarios, que denunciaron un trasfondo transfóbico en el intercambio.

La controversia siguió creciendo por otros dichos dentro de la casa. Emanuel Di Gioia también quedó apuntado luego de expresar: “Se tocó los h... y la t..., todo”, comentario que generó múltiples cuestionamientos entre los seguidores del programa.





Danelik Gran Hermano

Además, Eduardo volvió a protagonizar otra escena discutida mientras charlaba en el patio. “Quieren que gane una mujer. Aguanten las mujeres. Y Pincoya cuando dijo una chica...”, comentó en alusión a una consigna vinculada con una posible finalista trans. Aunque la frase quedó inconclusa, en redes consideraron que el mensaje tenía una carga despectiva.

Ante la repercusión, los familiares de la participante difundieron un comunicado oficial. “Durante las últimas horas se viralizaron distintos clips donde se hacen referencias a su cuerpo, su feminidad y expresiones que consideramos transfóbicas y discriminatorias”, manifestaron.





Luego, remarcaron el impacto social del programa: “Gran Hermano es una competencia, pero también es un espacio con enorme exposición pública e impacto social”.

Al cabo, cerraron con una definición tajante: “El respeto no es estrategia, es humanidad. Basta de transfobia”.