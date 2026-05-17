Gran Hermano: denuncian comentarios transfóbicos contra Danelik Galazán y crece el repudio en redes

La difusión de distintos videos dentro de la casa provocó críticas masivas al reality de Telefe y derivó en un fuerte comunicado de la familia de la participante.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar bajo la lupa, tras la difusión de distintos fragmentos en los que varios participantes realizaron comentarios que fueron señalados como discriminatorios hacia Danelik Galazán. Las secuencias circularon rápidamente en redes sociales y despertaron un fuerte repudio del público.
Uno de los momentos más comentados surgió durante una conversación entre Luana Fernández, Yanina Zilli y Franco Zunino. Allí, la participante explicó que evitaba discutir porque otra integrante tenía “mucha energía femenina”, aunque el intercambio tomó otro tono cuando uno de los presentes la interrumpió: “Hoy bardeaste, recién. ‘Tu energía poco femenina’, dijiste”.
Aunque el diálogo no pasó a mayores dentro de la casa, en plataformas digitales muchos usuarios interpretaron que la referencia apuntaba directamente a la influencer. A partir de ese episodio, comenzaron a multiplicarse las críticas contra algunos jugadores del reality de Telefe.
Más tarde, otro cruce elevó todavía más la tensión. Eduardo Carrera mantuvo una discusión con la concursante y lanzó: “Copiame”. Sin vueltas, ella respondió: “Copiarte, ¿para qué? ni en pedo me gustaría ser vos”. Luego de la réplica del participante, la discusión escaló cuando agregó: “Obviamente. Obviamente. Está muy claro eso”.
La reacción no tardó en llegar. Tanto Danelik como Cinzia Francischiello cuestionaron el sentido de esa frase y preguntaron: “¿Por qué obviamente? ¿Por qué está claro?”. Ese momento fue uno de los más compartidos por los usuarios, que denunciaron un trasfondo transfóbico en el intercambio.
La controversia siguió creciendo por otros dichos dentro de la casa. Emanuel Di Gioia también quedó apuntado luego de expresar: “Se tocó los h... y la t..., todo”, comentario que generó múltiples cuestionamientos entre los seguidores del programa.
Además, Eduardo volvió a protagonizar otra escena discutida mientras charlaba en el patio. “Quieren que gane una mujer. Aguanten las mujeres. Y Pincoya cuando dijo una chica...”, comentó en alusión a una consigna vinculada con una posible finalista trans. Aunque la frase quedó inconclusa, en redes consideraron que el mensaje tenía una carga despectiva.
Ante la repercusión, los familiares de la participante difundieron un comunicado oficial. “Durante las últimas horas se viralizaron distintos clips donde se hacen referencias a su cuerpo, su feminidad y expresiones que consideramos transfóbicas y discriminatorias”, manifestaron.
Luego, remarcaron el impacto social del programa: “Gran Hermano es una competencia, pero también es un espacio con enorme exposición pública e impacto social”.
Al cabo, cerraron con una definición tajante: “El respeto no es estrategia, es humanidad. Basta de transfobia”.