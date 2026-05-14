Gran Hermano Generación Dorada: la placa planta "podó" a Grecia y a Lolo

Como sucedió con Tomy Riguera -el tercer jugador en salir de la casa-, la planta antropomorfa ingresó se llevó a las dos eliminadas.
En la noche del miércoles 13 de mayo, Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron los dos participantes eliminados en la placa planta que hubo en la décimo segunda semana de competencia en Gran Hermano Generación Dorada y en la previa de una nueva Gala de Nominación. Como sucedió con Tomy Riguera -el tercer jugador en salir de la casa-, la planta antropomorfa ingresó se llevó a las dos eliminadas.
Antes de dar a conocer las dos eliminaciones de la noche, Santiago del Moro reveló que los participantes que salían de placa y se salvaban de abandonar la casa eran Eduardo Carrera, Titi Tcherkaski y Juan “Juanicar” Caruso.
Grecia Colmenares fue la primera en salir en los brazos de la planta antropomórfica -lo hizo con muy buena onda- y en segundo lugar le tocó a Lolo Poggio, que perdió en el mano a mano final contra contra Franco Zunino.
Finalmente, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada dio a conocer los porcentajes de las votaciones para abandonar la casa, en las que la actriz venezolana recibió el 35,5% y la hermana de Juli Poggio el 42,2% de los votos del público, mientras que el personal trainer de Berazategui sólo el 22,3%.
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