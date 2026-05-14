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Gran Hermano Generación Dorada: la placa planta "podó" a Grecia y a Lolo

Como sucedió con Tomy Riguera -el tercer jugador en salir de la casa-, la planta antropomorfa ingresó se llevó a las dos eliminadas.

En la noche del miércoles 13 de mayo, Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron los dos participantes eliminados en la placa planta que hubo en la décimo segunda semana de competencia en Gran Hermano Generación Dorada y en la previa de una nueva Gala de Nominación. Como sucedió con Tomy Riguera -el tercer jugador en salir de la casa-, la planta antropomorfa ingresó se llevó a las dos eliminadas.

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Antes de dar a conocer las dos eliminaciones de la noche, Santiago del Moro reveló que los participantes que salían de placa y se salvaban de abandonar la casa eran Eduardo Carrera, Titi Tcherkaski y Juan “Juanicar” Caruso.

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Grecia Colmenares fue la primera en salir en los brazos de la planta antropomórfica -lo hizo con muy buena onda- y en segundo lugar le tocó a Lolo Poggio, que perdió en el mano a mano final contra contra Franco Zunino.

Finalmente, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada dio a conocer los porcentajes de las votaciones para abandonar la casa, en las que la actriz venezolana recibió el 35,5% y la hermana de Juli Poggio el 42,2% de los votos del público, mientras que el personal trainer de Berazategui sólo el 22,3%.

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Todos los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)

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