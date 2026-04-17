Ricky Diotto, ex de Fernanda Callejón, confirmó que podría pedir la tenencia de su hija

EL EX DE CALLEJÓN ROMPIÓ EL SILENCIO

"La gente se olvida de las cosas, su abogada está presa porque lideró una banda con secuestro extorsivo. Mi hija es mi vida", declaró, en voz alta, Ricky, ante las preguntas del periodista Bruno Incicco.

Nota Fernanda Callejón Fernanda con Ricky Diotto y su hija en común, Giovanna, cuando todavía eran pareja.

"Mi relación es espectacular, disfruto mucho con ella, tengo un vínculo inquebrantable y no me lo va a sacar nadie. Es lo único que me importa", cerró, Diotto, contundente en sus dichos.