La despedida del Indio Solari será el domingo y crece la expectativa por el lugar

El Congreso descartado

Entre las primeras alternativas figuró la posibilidad de realizar una ceremonia pública en el Congreso Nacional. Incluso legisladores de distintos bloques impulsaron gestiones para concretarla. Sin embargo, la iniciativa fue descartada luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informara que, tras consultas con las áreas de seguridad, el edificio no reunía las condiciones logísticas ni de infraestructura necesarias para recibir una convocatoria de semejante magnitud.

Con esa opción fuera de carrera, comenzaron a ganar fuerza distintos escenarios de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas trascendió que el entorno del músico mantuvo contactos con dirigentes de Racing Club para evaluar la posibilidad de realizar el velatorio en el estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda.

No obstante, esa alternativa presenta algunas dificultades debido al proceso de resembrado que atraviesa el campo de juego, una tarea considerada clave para la actividad deportiva del segundo semestre. Aun así, continúa siendo una de las posibilidades que analiza la familia.

El Estadio Único, una posibilidad

Otra opción que cobró relevancia es el estadio Único de La Plata, una ciudad profundamente ligada a la historia personal y artística de Solari. Allí, además, podría colaborar la Asociación del Fútbol Argentino en aspectos organizativos.

También aparece en consideración el predio de Tecnópolis, ofrecido oficialmente por el Gobierno nacional. El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el espacio está disponible y que la seguridad estaría a cargo de la Policía Federal, aunque aclaró que todavía no lograron establecer contacto directo con los representantes de la familia.

Mientras tanto, el dolor de los seguidores ya comenzó a manifestarse en distintos puntos del país. Durante toda la jornada, cientos de fanáticos se congregaron en las inmediaciones de la vivienda del músico en Parque Leloir y también en Plaza de Mayo, donde improvisaron homenajes, cantaron clásicos de Los Redondos y compartieron recuerdos de una figura que trascendió el ámbito musical para convertirse en un símbolo cultural de alcance nacional.

La decisión final sobre el lugar será comunicada en las próximas horas.