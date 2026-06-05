El resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari: "Un ACV no traumático"

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años trashaber sufrido el Accidente Cerebro Vascular hemorrágico.
La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari, fallecido este viernes a los 75 años, mostró como resultado preliminar que el artista habría tenido un ACV no traumático.
Según el comunicado oficial, "se estableció que en horas de la madrugada el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido el Accidente Cerebro Vascular hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento".
El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado en el interior de la vivienda por su cuidadora que llegó al hogar y lo ubicó en el lugar descrito.
El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su casa de Parque Leloir, donde vivía junto a su familia. Luego de que se conociera la trágica noticia, la Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones.
La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, la cual será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la que murió el artista y dejarlo asentado en el expediente.
Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.
El entorno del Indio Solari confirmó este viernes que la despedida pública del histórico músico se realizará este sábado 6 de junio.
La información fue difundida a través de la cuenta oficial del artista, donde se agradeció el acompañamiento de los fanáticos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.
“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado.
De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje se realice en la vivienda donde residía el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
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