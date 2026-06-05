El resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari: "Un ACV no traumático"

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, la cual será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la que murió el artista y dejarlo asentado en el expediente.

Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

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La despedida del Indio Solari será este sábado

El entorno del Indio Solari confirmó este viernes que la despedida pública del histórico músico se realizará este sábado 6 de junio.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial del artista, donde se agradeció el acompañamiento de los fanáticos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje se realice en la vivienda donde residía el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.