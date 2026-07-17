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Gran Hermano Generación Dorada: JC es el nuevo eliminado

En una Gala de Eliminación con voto positivo, “JC” perdió el versus final frente a Alejandra Majlif y se convirtió en el nuevo participante en abandonar la casa.

Luego de la eliminación de Manuel Ibero el pasado lunes 13 de julio de 2026, comenzó una placa positiva en la que estaban todos los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El martes bajaron algunos jugadores de la placa y en el comienzo de la gala del jueves 16 de julio, como sucede habitualmente, Santiago del Moro fue el encargado de ir revelando quiénes seguían en la casa, hasta llegar al tan esperado mano a mano final para definir el nuevo eliminado.

Al ingresar a la casa, el conductor del reality anunció que Sebastián Cola, Matías Hanssen y Mariela Prieto bajaban de placa y se quedaban en la casa una semana más, quedando para el versus final Juan Carlos "JC" López y la actriz Alejandra Majluf.

Finalmente, Santiago del Moro dio a conocer el nombre del nuevo eliminado de esta placa positiva: Juan Carlos "JC" López y que luego de enterarse de la noticia se despidió de sus compañeros y abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

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Estos son los 33 eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino
  29. Titi Tcherkaski
  30. Nenu López
  31. Leandro Nigro
  32. Manuel Ibero
  33. Juan Carlos "JC" López

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