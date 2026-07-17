Gran Hermano Generación Dorada: JC es el nuevo eliminado

Luego de la eliminación de Manuel Ibero el pasado lunes 13 de julio de 2026, comenzó una placa positiva en la que estaban todos los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El martes bajaron algunos jugadores de la placa y en el comienzo de la gala del jueves 16 de julio, como sucede habitualmente, Santiago del Moro fue el encargado de ir revelando quiénes seguían en la casa, hasta llegar al tan esperado mano a mano final para definir el nuevo eliminado.