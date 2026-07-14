Gran Hermano Generación Dorada: Manu fue eliminado de la casa

El jugador cayó en un versus con Luana en la 21° gala de eliminación. Mirá el video y cómo fue su salida.
El lunes 13 de julio fue una noche de alta tensión en Gran Hermano Generación Dorada porque se definió la salida de Manuel Ibero de la casa al perder en el mano a mano final con Luana Fernández por decisión del público en la 21° Gala de Eliminación del reality que comenzó el lunes 23 de febrero de 2026.
Desde la Gala de Nominación del pasado miércoles la placa era negativa y el primero en abandonarla por la votación del los televidentes fue Juan Carlos "JC" López, que recibió únicamente el 0,1% de los votos.
Los siguientes en salir de placa fueron Emanuel Di Gioia y Yisela “Yipio” Pintos, con el 0,4% y el 0,8% de los votos, respectivamente.
Finalmente, Santiago del Moro les anunció Matías Hanssen, Alejandra Majluf , Mariela Prieto y Sol Abraham que zafaban de la eliminación y que iban a seguir una semana más dentro de la casa Gran Hermano Generación Dorada.
Minutos antes de las 23.30, el conductor del reality de Telefe dio a conocer la decisión del soberano comunicó que el eliminado de la 20° semana era Manuel Ibero.
Antes de abandonar la casa, el participante afirmó que se va feliz y que su objetivo esta cumplido “Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz. Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos. Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”.
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