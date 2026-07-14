Gran Hermano Generación Dorada: Manu fue eliminado de la casa

Minutos antes de las 23.30, el conductor del reality de Telefe dio a conocer la decisión del soberano comunicó que el eliminado de la 20° semana era Manuel Ibero.

Antes de abandonar la casa, el participante afirmó que se va feliz y que su objetivo esta cumplido “Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz. Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos. Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada: