Operaron al locutor oficial de Gran Hermano

Rodolfo Valss

La ausencia se hizo evidente a partir del 23 de junio de 2026, cuando tanto los participantes como los televidentes notaron un cambio en la voz que guía la casa. Santiago del Moro, explicó la situación en vivo “Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa”.