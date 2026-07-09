Operaron al locutor oficial de Gran Hermano

Rodolfo Valss se encuentra en plena recuperación en su casa, luego de una cirugía, por lo que debió ser reemplazado por otro colega.
El locutor oficial de Gran Hermano, que interpreta al personaje de “El Big” dentro del reality, se encuentra en reposo luego de ser sometido a una cirugía, por lo que debió ser reemplazado por otro colega, lo que finalmente fue confirmado por Santiago del Moro.
Rodolfo Valss confirmó personalmente la situación en diálogo a Primicias Ya “El tema es simple, me tuve que someter a una cirugía y por eso no estoy en el programa. Ahora por suerte ya en casa recuperándome y pronto a volver al trabajo. Podría volver la próxima semana”.
La ausencia se hizo evidente a partir del 23 de junio de 2026, cuando tanto los participantes como los televidentes notaron un cambio en la voz que guía la casa. Santiago del Moro, explicó la situación en vivo “Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa”.
Rodolfo Valss nació el 7 de noviembre de 1956 en Buenos Aires, y cuenta con más de cuatro décadas de carrera como actor, cantante de comedia musical y locutor. Se formó en el Conservatorio Juan José Castro y se especializó en técnica corporal, danza jazz y actuación. Ha participado en obras teatrales de la calle Corrientes -junto a figuras como Susana Giménez-, musicales y producciones televisivas como "Operación Triunfo". Su voz grave, pausada y autoritaria se convirtió en un sello distintivo del reality argentino, donde anuncia pruebas, sanciones, consignas y decisiones del “dueño de la casa”.
Hasta el momento, el locutor es reemplazado por su colega Sergio ‘Chicho’ Soldati, que trabaja para el formato chileno.
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