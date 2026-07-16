Qué dijo Mario Pergolini sobre la chance de boxear con Marcelo Tinelli

El Cabezón desafió a su viejo enemigo a hacer guantes sobre un ring y rápidamente llegó la picante respuesta a la propuesta pugilística.
Mario Pergolini tomó la palaba ante el reto que Marcelo Tinelli le hizo para enfrentarse en una pelea de boxeo y fue contundente con chispa habitual.
Desde su programa 'No preguntes por Rusia', el conductor respondió tras la repercusión que generaron las declaraciones de Tinelli y respondió entre risas: “Tuve un desafío”.
De todos modos, enseguida descartó cualquier posibilidad de aceptar el desafío pugilístico. “No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años”, lanzó picante.
De esta forma, Pergolini dejó claro que el cruce quedará únicamente en el terreno de una chanza. La cosa no quedó ahí y el hombre de Bolívar comentó el video de la respuesta de Pergolini con un mensaje que confirmó el tono amistoso del intercambio. “JAJAJA te quiero Mario”, escribió junto a un corazón rojo.
La particular propuesta surgió durante la visita de los integrantes de 'Paren la Mano' a un ciclo de streaming. En medio de una charla, Luquita Rodríguez contó que muchas veces les preguntan si necesitan autorización de Pergolini para participar de otros programas.
“Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: ‘Hagan lo que les parezca’”, bromeó el conductor. Tinelli se sumó al chiste y respondió: “Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario”.
La conversación derivó en Párense de Manos, la velada de boxeo que se convirtió en un fenómeno del streaming. Fue entonces cuando Tinelli imaginó un hipotético combate con Pergolini y lanzó con humor: “No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente”.
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