Qué dijo Mario Pergolini sobre la chance de boxear con Marcelo Tinelli

La particular propuesta surgió durante la visita de los integrantes de 'Paren la Mano' a un ciclo de streaming. En medio de una charla, Luquita Rodríguez contó que muchas veces les preguntan si necesitan autorización de Pergolini para participar de otros programas.

“Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: ‘Hagan lo que les parezca’”, bromeó el conductor. Tinelli se sumó al chiste y respondió: “Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario”.

La conversación derivó en Párense de Manos, la velada de boxeo que se convirtió en un fenómeno del streaming. Fue entonces cuando Tinelli imaginó un hipotético combate con Pergolini y lanzó con humor: “No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente”.