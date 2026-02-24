Gran Hermano Generación Dorada: la reacción de Zoe Bogach al ver a su expareja ingresar a la casa

manu

La presentación

Sin menciones a Zoe Bogach -su expareja- ni a la polémica que los rodeó meses atrás, Manuel Ibero se presentó como una persona “egocéntrica, soberbia, manipuladora y de carácter fuerte”, alguien que lucha por derribar el prejuicio de que las personas musculosas "no son inteligentes". Al respecto, el noveno participante en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada explicó “Estoy bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida. Tener un carácter fuerte me va a servir mucho para el juego".

La reacción de Zoe Bogach

Zoe Bogach -participante de la edición 2023- Olivia Wald y Lucía Maidana se grabaron en stream reaccionando al ingreso de los nuevos jugadores en la casa de la Generación Dorada, por lo cual se captaron en el momento exacto cuando se anunció en el que se enteraron de que Manuel Ibero Durigon ingresaba al reality.

Zoe

Entre las risas nerviosas y gritos de las tres chicas frente a la televisión, Zoe se detuvo para leer los comentarios de los usuarios celebrando que entrara su ex y sólo se limitó a decir un comentario sobre su presentación y la ropa elegida para entrar al reality “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!” y segundos después, visiblemente sobrexitada, dijo “Ponete una remera, boludo, no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”.

Semanas previas al ingreso de Manuel Ibero Durigon a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la expareja realizó diferentes videos que subió a sus redes, en donde no lo dejaba bien parado.