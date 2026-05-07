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Gran Hermano Generación Dorada: placa negativa, oculta y para todos los gustos

Después de la dolorosa despedida a Yisela "Yipio" Paola Pintos, los jugadores pasaron al confesionario para emitir sus votos.

La décima Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa negativa y oculta lo que significa que los jugadores no saben quiénes son los que están bajo la decisión del público para continuar o no en el reality.

Finalmente quedaron en placa Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francishciello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela De Lucía y uno de ellos será eliminado el próximo lunes 11 de mayo.

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Los votos de la 10° Gala de Nominación

JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Daniela y 1 para Tamara.

YANINA ZILLI: 2 para Luana y 1 para Tamara.

GLADYS LA BOMBA TUCUMANA: 2 para Juanicar y 1 para Luana.

DANELIK GALAZÁN*: 2 para Tamara y 1 para Juanicar. *votos anulados por Nazareno Pompei.

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DANIELA DE LUCÍA: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.

LOLO POGGIO*: 3 para Emanuel, 2 para Danelik y 1 para Cinzia. *voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.

LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Danelik y 1 para Daniela.

EDUARDO CARRERA: 2 para Zunino y 1 para Danelik.

Captura de pantalla 2026-05-07 a las 2.21.42a.m.

MANUEL IBERO*: 3 para Danelik, 2 para Cinzia y 1 para Luana. *voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.

TAMARA PAGANINI: 2 para Zunino y 1 para Luana.

FRANCO ZUNINO (Nominación espontánea): 3 para Titi y 2 para Yipio. CURIOSIDAD: Titi ganó el liderazgo y obtuvo inmunidad, mientras que Yipio abandonó la competencia.

GRECIA COLMENARES: 2 para Emanuel y 1 para Danelik.

JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Danelik y 1 para Cinzia.

TITI TCHERKASKI: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.

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Resultado final:

  • Danelik - 11
  • Emanuel - 9
  • Cinzia - 6
  • Luana - 5
  • Zunino - 4
  • Daniela - 3
  • Tamara - 2
  • Juanicar - 2

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