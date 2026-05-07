Gran Hermano Generación Dorada: placa negativa, oculta y para todos los gustos

Después de la dolorosa despedida a Yisela "Yipio" Paola Pintos, los jugadores pasaron al confesionario para emitir sus votos.
La décima Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa negativa y oculta lo que significa que los jugadores no saben quiénes son los que están bajo la decisión del público para continuar o no en el reality.
Finalmente quedaron en placa Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francishciello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela De Lucía y uno de ellos será eliminado el próximo lunes 11 de mayo.
JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Daniela y 1 para Tamara.
YANINA ZILLI: 2 para Luana y 1 para Tamara.
GLADYS LA BOMBA TUCUMANA: 2 para Juanicar y 1 para Luana.
DANELIK GALAZÁN*: 2 para Tamara y 1 para Juanicar. *votos anulados por Nazareno Pompei.
DANIELA DE LUCÍA: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.
LOLO POGGIO*: 3 para Emanuel, 2 para Danelik y 1 para Cinzia. *voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.
LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Danelik y 1 para Daniela.
EDUARDO CARRERA: 2 para Zunino y 1 para Danelik.
MANUEL IBERO*: 3 para Danelik, 2 para Cinzia y 1 para Luana. *voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.
TAMARA PAGANINI: 2 para Zunino y 1 para Luana.
FRANCO ZUNINO (Nominación espontánea): 3 para Titi y 2 para Yipio. CURIOSIDAD: Titi ganó el liderazgo y obtuvo inmunidad, mientras que Yipio abandonó la competencia.
GRECIA COLMENARES: 2 para Emanuel y 1 para Danelik.
JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Danelik y 1 para Cinzia.
TITI TCHERKASKI: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.
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