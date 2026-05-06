Gran Hermano Generación Dorada: fuerte discusión en un nuevo DAR

Solange Abraham tuvo su derecho a réplica y confrontó a su examigo Emanuel Di Gioia, que desestimó las acusaciones y la llamó un “holograma”.
La noche del lunes martes 5 de mayo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las jornadas más tensas desde que se inició el lunes 23 de febrero de 2026. Solange Abraham, la participante previamente expulsada por el Big la semana pasada, volvió al reality para confrontar a su examigo Emanuel Di Gioia, haciendo uso el DAR, en un polémico derecho a réplica que terminó a los gritos.
Los dos exparticipantes de la edición 2011 del reality entablaron una amistad desde el primer día que estuvieron en la casa, pero las cosas no terminaron tan bien como se esperaba, ya que cuando Abraham fue expulsada de la competencia el 29 de abril pasado, sus últimas palabras fueron “No confíen en Ema, porque los usa para sacarles información”.
Después de su sorpresiva expulsión, el nombre de Solange siguió estando presente dentro de la casa, fundamentalmente por Emanuel, que permanente criticó sus estrategias de juego. Por ese motivo, el Gran Hermano decidió darle una oportunidad más a la ex participante tucumana, para que tengan la posibilidad de decirse todo lo que piensan cara a cara.
Apenas se materializó en la pantalla del SUM Solange fue de frente contra su ex compañero “¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste? ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y votos y seamos líderes, cosa que vos no?” sugiriendo que la “traición” de Emanuel estaba vinculada a su “ego herido” porque ella se destacaba más que él dentro de la competencia.
Solange explicó que su salida de la casa no fue un error de estrategia, porque ella planea una “jugada 3D” “La primera dentro de la casa. La segunda, para la gente. Y la tercera es jugar desde afuera. Cuando yo me fui y te expuse frente a todos los chicos, mostré la única carta que tenés para jugar, básicamente, que es el de tirar la piedra y esconder la mano”.
Esta frase detonó la furia de Emanuel, que le recordó que ella está afuera y él adentro “Pensé que eras buena jugadora, pero terminaste abandonando”.
La discusión escaló rápidamente y terminó a los gritos, Emanuel ironizó con que ella estaba afuera y que nada de lo que diga afectará lo que pasa la casa “Sos un holograma, Sol. No existís. Acá no existís más” y agregó “A vos te duele haberte ido por la giratoria, no te fuiste por la puerta grande. Gran Hermano no te dejó ni despedir. Es patético lo tuyo”.
Una y otra vez, Solange le respondía que el era un “cobarde” pero Di Gioia fue contundente con varias frases irrefutables “Te echó Gran Hermano. Ojalá entres y vuelvas para echarte”, “vos misma te derrotaste” y “fue patético lo tuyo”.
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