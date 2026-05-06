Gran Hermano Generación Dorada: fuerte discusión en un nuevo DAR

Apenas se materializó en la pantalla del SUM Solange fue de frente contra su ex compañero “¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste? ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y votos y seamos líderes, cosa que vos no?” sugiriendo que la “traición” de Emanuel estaba vinculada a su “ego herido” porque ella se destacaba más que él dentro de la competencia.

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Solange explicó que su salida de la casa no fue un error de estrategia, porque ella planea una “jugada 3D” “La primera dentro de la casa. La segunda, para la gente. Y la tercera es jugar desde afuera. Cuando yo me fui y te expuse frente a todos los chicos, mostré la única carta que tenés para jugar, básicamente, que es el de tirar la piedra y esconder la mano”.

Esta frase detonó la furia de Emanuel, que le recordó que ella está afuera y él adentro “Pensé que eras buena jugadora, pero terminaste abandonando”.

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La discusión escaló rápidamente y terminó a los gritos, Emanuel ironizó con que ella estaba afuera y que nada de lo que diga afectará lo que pasa la casa “Sos un holograma, Sol. No existís. Acá no existís más” y agregó “A vos te duele haberte ido por la giratoria, no te fuiste por la puerta grande. Gran Hermano no te dejó ni despedir. Es patético lo tuyo”.

Una y otra vez, Solange le respondía que el era un “cobarde” pero Di Gioia fue contundente con varias frases irrefutables “Te echó Gran Hermano. Ojalá entres y vuelvas para echarte”, “vos misma te derrotaste” y “fue patético lo tuyo”.