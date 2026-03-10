Gran Hermano Generación Dorada: Santiago del Moro presentó el DAR

Del Moro adelantó en su programa "La Cumbre" (Streams Telefe) cómo será la novedad “Ahora se cumplen 25 años del estreno de GH en nuestro país y vamos a presentar una novedad que sale de GH Italia, que es el derecho a réplica. Lo vamos a llamar DAR (Derecho a Réplica) y mañana va a entrar a hacer un derecho a réplica la expareja de Luana”.

Luana Fernández -exparticipante del programa "Combate" y vinculada al youtuber Yao Cabrera , en prisión por reducción a jóvenes a la servidumbre- tomó relevancia en los últimos días al decidir terminar la relación con su novio, por el miedo de lo que él pueda hacer mientras ella se encuentra aislada y también, para poder expresar sus sentimientos libremente con Zunino dentro de la casa.

"Pero va a entrar de una manera muy particular porque esto se hizo en Italia de una manera impresionante, que es con la virtualidad. Ya lo van a ver porque es algo totalmente novedoso. Va a ser mañana (por hoy)", informó Santiago del Moro.

Según los reglamentos de Gran Hermano mundial, el DAR es una herramienta que la producción del reality utiliza para que una persona del “afuera” pueda entrar a defenderse o para dar su versión de los hechos, si un participante lo mencionó o habló de ella.

La idea de los responsables de Gran Hermano Generación Dorada es que funcione como una especie de “confrontación” para que la persona que está encerrado en la casa, en este caso Luana, se enfrente con su ex.