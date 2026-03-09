Gran Hermano Generación Dorada: Brian y Emanuel juegan juntos y tienen tres enemigas

image

Ingresando en la tercera semana de juego y con la tranquilidad que les da saber que estarán jugando en ella, ahora el exfutbolista y el ex GH 2011 parece ser muy diferente. Ahora la “caretean” para el resto de los jugadores de la casa de Gran Hermano, discuten en frente a todos, pero no el uno con el otro, porque cuando pueden estar a solas, hablan del juego juntos y planificando estrategias a futuro.

Brian Sarmiento tomó nota de que -luego de su regreso- Daniela De Lucía empezó a jugar en serio y que ella quiere saber cuál es el verdadero vínculo entre él y Emanuel, por lo que fue a advertirle de esta situación al oriundo de San Martín. Mientras que Emanuel Di Gioia le avisó que está atento a la unión de Dani con Yipio y Andrea del Boca, y que ese trío lo tendría entre ceja y ceja tanto a él como al exfutbolista “Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo al exfutbolista. “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas” expresó.

En la emisión de Gran Hermano Generación Dorada del domingo 8 de marzo se pudo ver -al detalle- cómo fue el escándalo por la falta de un plato de comida para Cinzia Francischiello y la jugadora venezolana que se puso a llorar por esa situación.

La joven estaba en el baño cuando los demás jugadores se sirvieron de la carne con papas y vegetales al horno -que había preparado Manuel Ibero- y a pesar de los reiterados pedidos de guardar para los que no estaban presentes, el plato para Cinzia nunca llegó y ella se puso a llorar, primero por la actitud en su contra y luego por "quedar como la mala" al tener que comer el plato que estaba destinado para Daniela De Lucía.

“¡Son 10 personas!” se lamentó llorando Cinzia, mientras que la coach le decía que “eran unos boludos” por lo que habían hecho.

En el confesionario, la jugadora venezolana siguió con su enojo “Fue un segundo que estuve en el baño y mi plato fue asignado a otra persona porque alguien asumió que sobraba. Yo cuando tengo hambre no puedo pensar”.

Yisela “Yipio” Pintos hizo su análisis en la sala de stream “Que yo llore por comida… bueno, te lo esperás, ‘la gorda está en un shock emocional’. ¿Pero que Miss Venezuela llore por comida y haga el escándalo que hizo cuando al fin y al cabo comió y no come más que eso? Por favor, no le mientas a la gorda con la comida” expresó.

Por su parte, Dani "la coach" también fue al stream y destrozó a Cinzia, explicando qué fue ella que -sin querer- comió de más, pero “apenas una puntita” y agregó categórica “Las otras empezaron a armar el carnegate porque acá todo se aprovecha. Pero el juego de algunas acá es un poco básico”.