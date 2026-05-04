Gran Hermano Generación Dorada: se definió la placa final

Después de un intenso debate en la casa sobre quiénes son los protagonistas del reality, quedaron cinco jugadores para que "el soberano" decida quien se va.
Todos los jugadores que integraron la placa de la décima semana de Gran Hermano Generación Dorada fueron los protagonistas de una cena de nominados que tuvo varios focos de conflicto. Poco después, algunos de los nominados salieron del voto telefónico para dejar la versión final de la placa, que se resolverá en la Gala de Eliminación de hoy, lunes 4 de mayo.
Santiago del Moro entró virtualmente en la casa y se comunicó con los participantes cuando mientras estaban cenando, generando una discusión sobre quiénes son los “actores protagonistas y de reparto” en esta temporada del reality y del clásico intercambio de opiniones cuando confiesan cuál es el jugador que desean que sea eliminado.
Finalmente, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada se volvió a comunicar con la casa y les informó quiénes eran los jugadores que bajaban de la placa. La primera fue Gladys La Bomba Tucumana, que se lo dedicó a Luana Fernández, la participante de la que había pedido su eliminación en la cena.
Titi Tcherkaski fue la segunda y Daniela De Lucía la tercera, mientras que en el cuarto lugar fue salvado Juan “Juanicar” Caruso, que declaró “no querer la luz de nadie” a raíz de su cruce previo con Danelik Galazán a quien acusó de ser “Ella la que se cuelga de los demás para jugar”.
Luego de que realizaran la prueba semanal por el presupuesto, Franco Zunino salió de placa.
De esta manera, la placa final y negativa de Gran Hermano Generación Dorada quedó integrada por cinco jugadores
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