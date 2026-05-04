Gran Hermano Generación Dorada: se definió la placa final

Finalmente, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada se volvió a comunicar con la casa y les informó quiénes eran los jugadores que bajaban de la placa. La primera fue Gladys La Bomba Tucumana, que se lo dedicó a Luana Fernández, la participante de la que había pedido su eliminación en la cena.

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Titi Tcherkaski fue la segunda y Daniela De Lucía la tercera, mientras que en el cuarto lugar fue salvado Juan “Juanicar” Caruso, que declaró “no querer la luz de nadie” a raíz de su cruce previo con Danelik Galazán a quien acusó de ser “Ella la que se cuelga de los demás para jugar”.

Luego de que realizaran la prueba semanal por el presupuesto, Franco Zunino salió de placa.

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De esta manera, la placa final y negativa de Gran Hermano Generación Dorada quedó integrada por cinco jugadores