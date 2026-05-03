Brian Sarmiento dio detalles de su relación con Danelik y le respondió a sus ex

“Sí. Cuando yo salgo, me acuesto, al otro día cuando me despierto me sentí raro de que sabía que no la iba a ver, ¿viste? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ella”, confesó el exjugador sobre sus sentimientos y el extrañar el empezar el día a su lado.

Embed

"Si eso es cuestión de enamoramiento, te digo que sí, ¿me entendés?”, remarcó con una sonrisa en su rostro.

El vínculo entre Brian y Danelik se caracterizó por una atracción mutua evidente desde las primeras semanas, con besos, roces y noches compartidas en la cama, aunque siempre con límites por parte de ella.

Por otro lado, Sarmiento respondió a las denuncias realizadas por sus exparejas. "Antes de entrar a Gran Hermano había dejado papeles en blanco firmados, poderes firmados para que aborden toda esta situación. Tenía la ilusión de que esta vez me dejaran trabajar tranquilo y que no expongan a mis hijas, que no expongan este papel mediático que quieren ganar ellas a través de lo que yo genero para salir, que saquen a la luz todo por un tema de dinero. Cuando tuve trabajo, siempre les di todo y siempre tuvieron de más", dijo en una nota con la revista Gente.

"Sabía que entrando a Gran Hermano me estaba exponiendo a esto. Sabía que iba a suceder así, pero pensé que lo iban a poder manejar mis abogados de otra manera. Se ve que las madres de mis hijas no tuvieron la predisposición para hacerlo. Lo que no saben es que si a mí me va bien, yo puedo pagar esas deudas", agregó.