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Brian Sarmiento dio detalles de su relación con Danelik y le respondió a sus ex

Después de quedar eliminado de Gran Hermano, el exfutbolista se refirió a su vínculo con la influencer tucumana. "¿Sentís algo por ella?", le preguntaron en una streaming. Mirá cuál fue su respuesta.

Durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Brian Sarmiento y Danelik construyeron, a lo largo de varias semanas, una relación muy cercana marcada por la complicidad y el afecto mutuo.

Tras quedar eliminado del reality en un mano a mano con Yipio Pintos, el exfutbolista de Banfield y All Boys, entre otros equipos, se refirió desde el exterior a su vínculo con la influencer tucumana y dejó en claro lo que siente por ella.

En una charla en Telefe Streams junto a Daniela Celis y Coti Romero, Sarmiento abrió su corazón y confesó que está enamorado de Danelik.

“Sí. Cuando yo salgo, me acuesto, al otro día cuando me despierto me sentí raro de que sabía que no la iba a ver, ¿viste? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ella”, confesó el exjugador sobre sus sentimientos y el extrañar el empezar el día a su lado.

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"Si eso es cuestión de enamoramiento, te digo que sí, ¿me entendés?”, remarcó con una sonrisa en su rostro.

El vínculo entre Brian y Danelik se caracterizó por una atracción mutua evidente desde las primeras semanas, con besos, roces y noches compartidas en la cama, aunque siempre con límites por parte de ella.

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Por otro lado, Sarmiento respondió a las denuncias realizadas por sus exparejas. "Antes de entrar a Gran Hermano había dejado papeles en blanco firmados, poderes firmados para que aborden toda esta situación. Tenía la ilusión de que esta vez me dejaran trabajar tranquilo y que no expongan a mis hijas, que no expongan este papel mediático que quieren ganar ellas a través de lo que yo genero para salir, que saquen a la luz todo por un tema de dinero. Cuando tuve trabajo, siempre les di todo y siempre tuvieron de más", dijo en una nota con la revista Gente.

"Sabía que entrando a Gran Hermano me estaba exponiendo a esto. Sabía que iba a suceder así, pero pensé que lo iban a poder manejar mis abogados de otra manera. Se ve que las madres de mis hijas no tuvieron la predisposición para hacerlo. Lo que no saben es que si a mí me va bien, yo puedo pagar esas deudas", agregó.

Aparecen en esta nota:

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