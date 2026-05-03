Brian Sarmiento dio detalles de su relación con Danelik y le respondió a sus ex

Después de quedar eliminado de Gran Hermano, el exfutbolista se refirió a su vínculo con la influencer tucumana. "¿Sentís algo por ella?", le preguntaron en una streaming. Mirá cuál fue su respuesta.
Durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Brian Sarmiento y Danelik construyeron, a lo largo de varias semanas, una relación muy cercana marcada por la complicidad y el afecto mutuo.
Tras quedar eliminado del reality en un mano a mano con Yipio Pintos, el exfutbolista de Banfield y All Boys, entre otros equipos, se refirió desde el exterior a su vínculo con la influencer tucumana y dejó en claro lo que siente por ella.
En una charla en Telefe Streams junto a Daniela Celis y Coti Romero, Sarmiento abrió su corazón y confesó que está enamorado de Danelik.
"¿Sentís algo por ella?", le consultó la expareja de Thiago Medina al reciente eliminado del reality. Lejos de esquivar la pregunta, Brian fue totalmente sincero en su respuesta y dejó en claro lo que siente por Danelik.
“Sí. Cuando yo salgo, me acuesto, al otro día cuando me despierto me sentí raro de que sabía que no la iba a ver, ¿viste? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ella”, confesó el exjugador sobre sus sentimientos y el extrañar el empezar el día a su lado.
"Si eso es cuestión de enamoramiento, te digo que sí, ¿me entendés?”, remarcó con una sonrisa en su rostro.
El vínculo entre Brian y Danelik se caracterizó por una atracción mutua evidente desde las primeras semanas, con besos, roces y noches compartidas en la cama, aunque siempre con límites por parte de ella.
Por otro lado, Sarmiento respondió a las denuncias realizadas por sus exparejas. "Antes de entrar a Gran Hermano había dejado papeles en blanco firmados, poderes firmados para que aborden toda esta situación. Tenía la ilusión de que esta vez me dejaran trabajar tranquilo y que no expongan a mis hijas, que no expongan este papel mediático que quieren ganar ellas a través de lo que yo genero para salir, que saquen a la luz todo por un tema de dinero. Cuando tuve trabajo, siempre les di todo y siempre tuvieron de más", dijo en una nota con la revista Gente.
"Sabía que entrando a Gran Hermano me estaba exponiendo a esto. Sabía que iba a suceder así, pero pensé que lo iban a poder manejar mis abogados de otra manera. Se ve que las madres de mis hijas no tuvieron la predisposición para hacerlo. Lo que no saben es que si a mí me va bien, yo puedo pagar esas deudas", agregó.