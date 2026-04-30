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Gran Hermano expulsó a Solange y determinó el regreso de Cinzia

En un movimiento que muchos atribuyen a una búsqueda de impacto en el rating, Gran Hermano ejecutó un intercambio de jugadores: la salida forzada de Solange y el regreso de Cinzia.

Gran Hermano determinó la expulsión a Solange Abraham -recientemente reingresada luego de su intercambio con "La Casa de los famosos" de Telemundo- y decidió otorgarle un golden ticket a Cinzia Francischiello para que regrese a la casa de la Generación Dorada, a diez semanas de iniciada la competencia.

Antes de que el Big revelara su decisión, Santiago del Moro explicó que una participante “fue una y otra vez al confesionario” a pedir irse de la casa hasta que la situación se tornó inadmisible.

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“Hay una persona que insistentemente viene manifestando su decisión de abandonar la casa. Voy a compartir lo que pienso sobre esta situación: considero que se trata de una deshonra al juego, los compañeros y las posibilidades que brindé desde el momento en el que les abrí las puertas. Por eso me cuesta entender esa actitud que no le hace honor al juego” expresó Gran Hermano.

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Solange Abraham explicó que su decisión se basa en que extraña demasiado a su hija, y les pidió a todos sus compañeros que no confíen en Emanuel Di Gioia, a quien criticó por sus comentarios sobre Daniela De Lucía. En el mismo momento en el que abandonó la casa por la puerta giratoria, en el otro panel apareció Cinzia Francischiello.

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Solange Abraham

Solange Abraham

“Gracias a la gente que me votó” expresó la venezolana ni bien apareció delante de sus compañeros, entró mintiendo y, por lo tanto, comenzando a jugar de nuevo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Captura de pantalla 2026-04-30 a las 1.48.25a.m.
Cinzia Francischiello

Cinzia Francischiello

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)

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