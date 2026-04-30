Gran Hermano expulsó a Solange y determinó el regreso de Cinzia

Solange Abraham explicó que su decisión se basa en que extraña demasiado a su hija, y les pidió a todos sus compañeros que no confíen en Emanuel Di Gioia, a quien criticó por sus comentarios sobre Daniela De Lucía. En el mismo momento en el que abandonó la casa por la puerta giratoria, en el otro panel apareció Cinzia Francischiello.

Captura de pantalla 2026-04-30 a las 1.48.06a.m. Solange Abraham

“Gracias a la gente que me votó” expresó la venezolana ni bien apareció delante de sus compañeros, entró mintiendo y, por lo tanto, comenzando a jugar de nuevo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Captura de pantalla 2026-04-30 a las 1.48.25a.m. Cinzia Francischiello

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada