Gran Hermano Generación Dorada: todos a placa menos la líder

Tamara Paganini evitó quedar en la placa por ser la lider semanal, pero el resto de los participantes quedó bajo la decisión del público.
En la Gala de Nominación de la noche del miércoles 29 de abril, los jugadores Gran Hermano Generación Dorada pasaron al confesionario a votar en la décima semana de convivencia en la casa y quedaron todos en placa a excepción de Tamara Paganini -ganadora del liderazgo de la semana- que tuvo que elegir a un compañero para que fulminara a dos personas.
La participante de la primera edición del reality de Telefe seleccionó a Manuel Ibero que mandó directamente a placa a Emanuel Di Gioia y Luana Fernández.
Durante las primeras 24 horas la placa será positiva y luego de que bajen los jugadores más votados por el público, el jueves 30 de abril, se convertirá en una negativa hasta la próxima Gala de Eliminación del lunes 4 de mayo, cuando el jugador con menos apoyo deberá abandonar la casa.
Como en la votación no se llegó al mínimo de ocho nominados, todos los habitantes de la casa fueron a la placa, menos Tamara Paganini, por ser la líder y contar con inmunidad.
Gladys “La Bomba Tucumana” y Cinzia Francischiello no nominaron por estar recién ingresadas.
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