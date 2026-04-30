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Gran Hermano Generación Dorada: todos a placa menos la líder

Tamara Paganini evitó quedar en la placa por ser la lider semanal, pero el resto de los participantes quedó bajo la decisión del público.

En la Gala de Nominación de la noche del miércoles 29 de abril, los jugadores Gran Hermano Generación Dorada pasaron al confesionario a votar en la décima semana de convivencia en la casa y quedaron todos en placa a excepción de Tamara Paganini -ganadora del liderazgo de la semana- que tuvo que elegir a un compañero para que fulminara a dos personas.

La participante de la primera edición del reality de Telefe seleccionó a Manuel Ibero que mandó directamente a placa a Emanuel Di Gioia y Luana Fernández.

Durante las primeras 24 horas la placa será positiva y luego de que bajen los jugadores más votados por el público, el jueves 30 de abril, se convertirá en una negativa hasta la próxima Gala de Eliminación del lunes 4 de mayo, cuando el jugador con menos apoyo deberá abandonar la casa.

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Como en la votación no se llegó al mínimo de ocho nominados, todos los habitantes de la casa fueron a la placa, menos Tamara Paganini, por ser la líder y contar con inmunidad.

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Todos los votos de la novena Gala de Nominación

  • YANINA ZILLI: 2 para Titi y 1 para Nazareno.
  • EDUARDO CARRERA: 2 para Nazareno y 1 para Titi.
  • DANIELA DE LUCÍA: 2 para Eduardo y 1 para Danelik.
  • FRANCO ZUNINO: 2 para Titi y 1 para Eduardo.
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  • .GRECIA COLMENARES: 2 para Zilli y 1 para Danelik.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Zilli y 1 para Zunino.
  • TITI TCHERKASKI: 2 para Eduardo y 1 para Zunino.
  • YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Eduardo y 1 para Grecia.
  • DANELIK GALAZÁN: 2 para Nazareno y 1 para Titi.
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  • LOLO POGGIO: 2 para Grecia y 1 para Zunino.
  • NAZARENO POMPEI* (Nominación espontánea): 3 para Eduardo y 2 para Zunino. *votos anulados por Brian Sarmiento, eliminado de la semana 9.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Zunino y 1 para Eduardo. Tamara no nominó por su beneficio de líder, Manuel hizo las fulminantes, y Emanuel y Luana no pudieron nominar por su condición de fulminados.

Gladys “La Bomba Tucumana” y Cinzia Francischiello no nominaron por estar recién ingresadas.

Resultados finales:

  • Eduardo - 8
  • Titi - 6
  • Zunino - 5
  • Nazareno - 5
  • Zilli - 4
  • Danelik - 2
  • Grecia - 3

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