Gran Hermano Generación Dorada: todos a placa menos la líder

Tamara Paganini evitó quedar en la placa por ser la lider semanal, pero el resto de los participantes quedó bajo la decisión del público.

En la Gala de Nominación de la noche del miércoles 29 de abril, los jugadores Gran Hermano Generación Dorada pasaron al confesionario a votar en la décima semana de convivencia en la casa y quedaron todos en placa a excepción de Tamara Paganini -ganadora del liderazgo de la semana- que tuvo que elegir a un compañero para que fulminara a dos personas.