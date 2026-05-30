Gran Hermano: el insólito motivo por el cual Charlotte Caniggia quiere abandonar la casa

Aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre una eventual salida, la posibilidad está sobre la mesa. Todo dependerá de cómo evolucione la convivencia en los próximos días y de si logra adaptarse al nivel de confrontación que domina esta etapa del juego.

La posible partida de Charlotte genera preocupación tanto en la producción como entre los seguidores del reality. Su ingreso había despertado una gran expectativa y aportó una de las figuras más mediáticas de esta edición, por lo que una salida anticipada representaría un fuerte impacto para el programa.