Gran Hermano Generación Dorada: Eduardo Carrera es el nuevo eliminado

El exparticipante de Gran Hermano 2003 perdió el versus final con Cinzia Francischiello y dejó la casa después de dedicarle unas sentidas palabras a todos sus compañeros.
En la noche del lunes 25 de mayo, en la nueva Gala de Eliminación se vivió una noche con muchas emociones en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, a raíz de la expulsión de Lola Tomaszeuski y luego, con la eliminación de Eduardo Carrera.
Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa para confirmar que "Juanicar" era el primero en bajar de placa, al obtener sólo el 3,8% de los votos en contra, dejando el mano a mano final entre Cinzia Francischiello y Eduardo Carrera. Finalmente el ex participante de la edición 2003 se convirtió en el nuevo eliminado al recibir el 57,7% de los votos mientas que Cinzia obtuvo el 42,3%.
Inmediatamente conocida la noticia, sus compañeros fueron a despedirse de Eduardo Carrera, que aprovechó la oportunidad para compartir una palabras con sus compañeros “Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final. Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos Ema, espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”.
Antes de que Cabrera cruzara la puerta y abandonara la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el Big de dijo “Te mando un abrazo fuerte. La verdad fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor”.
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