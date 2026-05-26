Gran Hermano Generación Dorada: Eduardo Carrera es el nuevo eliminado

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Inmediatamente conocida la noticia, sus compañeros fueron a despedirse de Eduardo Carrera, que aprovechó la oportunidad para compartir una palabras con sus compañeros “Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final. Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos Ema, espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”.