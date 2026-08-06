Gran Hermano Generación Dorada: quedó definida la nueva placa

En esta nueva Gala de Nominación, se definieron quiénes quedaron en la cuerda floja de cara a la Gala de Eliminación del próximo lunes 10 de agosto.

En la noche del miércoles 5 de agosto se llevó a cabo una nueva Gala de la Nominación, correspondiente a la decimocuarta semana de competencia, en la que los participantes y los invitados que siguen en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego ante el público.