Espectáculos |

Gran Hermano Generación Dorada: quedó definida la nueva placa

En esta nueva Gala de Nominación, se definieron quiénes quedaron en la cuerda floja de cara a la Gala de Eliminación del próximo lunes 10 de agosto.

En la noche del miércoles 5 de agosto se llevó a cabo una nueva Gala de la Nominación, correspondiente a la decimocuarta semana de competencia, en la que los participantes y los invitados que siguen en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego ante el público.

En la gala del martes, los participantes debieron elegir a una visita, sin conocer los motivos y decidieron ir por Selva, entonces Santiago del Moro les confirmó que ella no podrá nominar. A su vez, al comenzar la noche de nominación, Gran Hermano anunció que un participante realizó la fulminante y que Charlotte Caniggia ya está en placa.

Luego de que todos nominaran, la placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen y Jennifer “Pincoya” Torres. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes 10 de agosto.

ADEMÁS: Antonela Roccuzzo mostró sus vacaciones en Miami entre yates, playa y libros

Los votos de la 22° gala de nominación de Gran Hermano 2026

  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Hanssen y 1 para Juanicar.
  • YISELA “YIPIO” PINTOS: Hizo la fulminante a Charlotte.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Sol y 1 para Majluf.
  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Sol y 1 para Zilli.
  • MATÍAS HANSSEN*: 3 para Majluf y 2 para Sol. *Hizo la nominación espontánea.
  • SOLANGE ABRAHAM: 2 para Tamara y 1 para Luana.
  • JULIANA “TINI” DÍAZ: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen.
  • YANINA ZILLI: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen.
  • EMMANUEL VICH: 2 para Majluf y 1 para Mariela.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Pincoya y 1 para Sol.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Majluf y 1 para Sol.
  • ALEJANDRA MAJLUF: 2 para Hanssen y 1 para Tamara.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados