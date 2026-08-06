Gran Hermano Generación Dorada: quedó definida la nueva placa

En esta nueva Gala de Nominación, se definieron quiénes quedaron en la cuerda floja de cara a la Gala de Eliminación del próximo lunes 10 de agosto.
En la noche del miércoles 5 de agosto se llevó a cabo una nueva Gala de la Nominación, correspondiente a la decimocuarta semana de competencia, en la que los participantes y los invitados que siguen en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego ante el público.
En la gala del martes, los participantes debieron elegir a una visita, sin conocer los motivos y decidieron ir por Selva, entonces Santiago del Moro les confirmó que ella no podrá nominar. A su vez, al comenzar la noche de nominación, Gran Hermano anunció que un participante realizó la fulminante y que Charlotte Caniggia ya está en placa.
Luego de que todos nominaran, la placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen y Jennifer “Pincoya” Torres. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes 10 de agosto.
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