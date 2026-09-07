Ex Gran Hermano, Thiago Medina, está haciendo delivery, por falta de trabajo como influencer

El exparticipante de la edición 2023 está viviendo una delicada situación. Y se subió a la bicicleta para ganar plata repartiendo cosas.
Thiago Medina, uno de los participantes de Gran Hermano más recordados, pasa por un delicado momento económico. El papá de Aimé y Laia, dos pequeñas nenas, es recordado por su fogosa historia de amor con Daniela Celis adentro de la casa y por el dramático accidente que vivió, el año pasado, que casi le cuesta la vida.
“Acá andamos. La situación de influencer está para atrás, así que estamos yendo a hacer delivery, gente”, contó Thiago, a sus seguidores en redes sociales, al mostrarse listo, con mochila puesta, para salir a trabajar por las calles, entregando pedidos.
“Así que ya saben, cualquier cosa si necesitan un pedido manden un mensajito por acá”, le propuso Medina, a quien vieran o se enterasen de su publicación, a fin de que lo tengan en cuenta para potenciales trabajos, de llevar y traer mercancías u objetos.
“Estamos para atrás, para atrás. ¡Hay que laburar! Los quiero", se sinceró el ex participante del reality show de las noches de Telefe quien, no solo se tiene que mantener a sí mismo, sino que tienen dos pequeñas nenas, fruto de su relación con Daniela, su ex compañera de programa 2023, apodada "Pestañela".
El año pasado, Thiago estuvo al borde de la muerte, tras sufrir un duro accidente en ruta, al chocar la moto que el manejaba con un auto, en Ruta /, a la altura de Moreno. Tuvo semanas muy delicado y una extensa recuperación. Y, en el momento en que su salud estuvo más que delicada, el joven contó haber vivido una experiencia mística.
“Tuve muchos sueños cuando estuve en coma. Buenos y malos. Vi muchas cosas, de muerte y cosas lindas. Yo me fui al cielo. Tenía la imagen en mi cabeza, que no me la olvido nunca, de una puerta blanca y todo nubes. Una puerta enorme blanca y una persona parada. Yo quería cruzar la puerta y esa persona me decía ‘tenés que volver’. Al otro día me desperté”, contó, Medina.
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