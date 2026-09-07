Ex Gran Hermano, Thiago Medina, está haciendo delivery, por falta de trabajo como influencer

THIEAGO CONTÓ SU EXPERIENCIA MÍSTICA TRAS UN GRAVE ACCIDENTE

El año pasado, Thiago estuvo al borde de la muerte, tras sufrir un duro accidente en ruta, al chocar la moto que el manejaba con un auto, en Ruta /, a la altura de Moreno. Tuvo semanas muy delicado y una extensa recuperación. Y, en el momento en que su salud estuvo más que delicada, el joven contó haber vivido una experiencia mística.

“Tuve muchos sueños cuando estuve en coma. Buenos y malos. Vi muchas cosas, de muerte y cosas lindas. Yo me fui al cielo. Tenía la imagen en mi cabeza, que no me la olvido nunca, de una puerta blanca y todo nubes. Una puerta enorme blanca y una persona parada. Yo quería cruzar la puerta y esa persona me decía ‘tenés que volver’. Al otro día me desperté”, contó, Medina.