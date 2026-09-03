Gran Hermano Generación Dorada: Mariela Prieto es la nueva eliminada

A días de que se abriera la placa final, la polémica jugadora abandonó el reality al tener la menor cantidad de votos positivos, quedan cinco participantes camino a la final.

Pasadas las 23:30 del miércoles 2 de septiembre, Santiago del Moro abrió el sobre negro y confirmó que Mariela Prieto quedó fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, luego de perder en el mano a mano final quedó contra Luana Fernández. La esposa del Turco García fue la primera baja de la placa positiva que se abrió el lunes, después de la salida de Pincoya, y terminó en el sexto puesto del reality.