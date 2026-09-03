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Gran Hermano Generación Dorada: Mariela Prieto es la nueva eliminada

A días de que se abriera la placa final, la polémica jugadora abandonó el reality al tener la menor cantidad de votos positivos, quedan cinco participantes camino a la final.

Pasadas las 23:30 del miércoles 2 de septiembre, Santiago del Moro abrió el sobre negro y confirmó que Mariela Prieto quedó fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, luego de perder en el mano a mano final quedó contra Luana Fernández. La esposa del Turco García fue la primera baja de la placa positiva que se abrió el lunes, después de la salida de Pincoya, y terminó en el sexto puesto del reality.

“Mi juego fue limpio así que estoy muy feliz y agradecida. Obviamente que me quiero quedar, pero sé que son instancias muy difíciles. Gracias por permitirme que me conozcan. Soy esto y creo que hice lo mejor, lo di todo por el buen camino” resumió su paso Mariela. Ya en el patio y antes de cruzar la puerta expresó “Gracias, gracias, Argentina. Te quiero, Gran Hermano”.

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Con la salida de Mariela Prieto, quedan cinco participantes en camino a la final: Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Luana Fernández. El cronograma de la producción de GH sigue con gala los lunes y los miércoles y la final prevista para el 14 de septiembre, en la que se conocerá el nombre de la primera ganadora mujer del formato argentino desde Marianela Mirra, en 2007.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino
  29. Titi Tcherkaski
  30. Nenu López
  31. Leandro Nigro (placa planta)
  32. Manuel Ibero
  33. Juan Carlos López (placa planta)
  34. Emanuel Di Gioia
  35. Sebastián Cola
  36. Cinzia Francischiello (abandono por salud)
  37. Steffany “Campanita” Pereira
  38. Juan “Juanicar” Caruso (abandono por decisión propia)
  39. Matías Hanssen
  40. Alejandra Majluf
  41. Tamara Paganini
  42. Pincoya
  43. Mariela Prieto

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