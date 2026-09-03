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Absolvieron a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de viuda negra

La bailarina que salto a la fama a través de Gran Hermano 2025, fue absuelta -junto a su representante- en la causa que se investiga desde marzo de 2026.

La Justicia cerró la causa que, desde marzo, tenía imputada a Luciana Martínez -exparticipante de Gran Hermano 2025- por un presunto robo a un turista estadounidense en un hotel de Palermo bajo la modalidad llamada como “viuda negra”. Ella lo anunció el martes 1 de septiembre a través de su cuenta personal de Instagram “Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí. Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino. Cierro esta etapa en paz”. El mismo fallo también exculpó a su representante, Cristian Andrés Wagner.

El expediente se inició en marzo de este año, cuando un turista -identificado en la causa como Bradley James Varela- denunció que, luego conocer a Martínez en un boliche de Palermo y seguir la noche en el Smart Hotel de Fray Justo Santa María de Oro al 1800, despertó sin pasaporte, un reloj, tarjetas y ropa. Inmediatamente, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a la bailarina y al representante.

El fiscal inclinó la calificación hacia hurto y no se pudo acreditar que el denunciante hubiera sido drogado. A los pocos días el juez concedió la excarcelación bajo caución juratoria, con reglas de conducta: no obstaculizar la investigación, presentarse el primer día hábil de cada mes y no acercarse al denunciante.

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Luciana Martínez, joven trans oriunda del sur del país, había llegado a Buenos Aires en 2024 para el casting de Gran Hermano. Al salir en libertad, en marzo, ya había dicho ante las cámaras “No soy viuda negra” negó que cobrara sexo y dijo que necesitaba “contención y visitar médicos”. En paralelo, ella denunció al turista por supuesto abuso sexual y se presentó como víctima de esa misma noche. Seis meses después, la instrucción judicial no reunió pruebas suficientes para sostener el robo, por lo que el fuero porteño dictó la absolución y extinguió la persecución penal.

Luciana Martinez, el día de la detención

Luciana Martinez, el día de la detención

Luciana Martínez compartió una breve reflexión sobre lo que pasó durante estos meses, mientras la causa se investigaba en la Justicia. "1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí" escribió, y agregó "Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta", confirmó en sus redes.

"Me presenté ante la Justicia, y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino" reflexionó y celebró el fallo de la justicia "Cierro esta etapa en paz".

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