Absolvieron a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de viuda negra

La bailarina que salto a la fama a través de Gran Hermano 2025, fue absuelta -junto a su representante- en la causa que se investiga desde marzo de 2026.
La Justicia cerró la causa que, desde marzo, tenía imputada a Luciana Martínez -exparticipante de Gran Hermano 2025- por un presunto robo a un turista estadounidense en un hotel de Palermo bajo la modalidad llamada como “viuda negra”. Ella lo anunció el martes 1 de septiembre a través de su cuenta personal de Instagram “Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí. Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino. Cierro esta etapa en paz”. El mismo fallo también exculpó a su representante, Cristian Andrés Wagner.
El expediente se inició en marzo de este año, cuando un turista -identificado en la causa como Bradley James Varela- denunció que, luego conocer a Martínez en un boliche de Palermo y seguir la noche en el Smart Hotel de Fray Justo Santa María de Oro al 1800, despertó sin pasaporte, un reloj, tarjetas y ropa. Inmediatamente, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a la bailarina y al representante.
El fiscal inclinó la calificación hacia hurto y no se pudo acreditar que el denunciante hubiera sido drogado. A los pocos días el juez concedió la excarcelación bajo caución juratoria, con reglas de conducta: no obstaculizar la investigación, presentarse el primer día hábil de cada mes y no acercarse al denunciante.
Luciana Martínez, joven trans oriunda del sur del país, había llegado a Buenos Aires en 2024 para el casting de Gran Hermano. Al salir en libertad, en marzo, ya había dicho ante las cámaras “No soy viuda negra” negó que cobrara sexo y dijo que necesitaba “contención y visitar médicos”. En paralelo, ella denunció al turista por supuesto abuso sexual y se presentó como víctima de esa misma noche. Seis meses después, la instrucción judicial no reunió pruebas suficientes para sostener el robo, por lo que el fuero porteño dictó la absolución y extinguió la persecución penal.
Luciana Martínez compartió una breve reflexión sobre lo que pasó durante estos meses, mientras la causa se investigaba en la Justicia. "1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí" escribió, y agregó "Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta", confirmó en sus redes.
"Me presenté ante la Justicia, y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino" reflexionó y celebró el fallo de la justicia "Cierro esta etapa en paz".
comentar