Absolvieron a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de viuda negra

Luciana Martinez, el día de la detención

Luciana Martínez compartió una breve reflexión sobre lo que pasó durante estos meses, mientras la causa se investigaba en la Justicia. "1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí" escribió, y agregó "Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta", confirmó en sus redes.

"Me presenté ante la Justicia, y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino" reflexionó y celebró el fallo de la justicia "Cierro esta etapa en paz".