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Gran Hermano Generación Dorada: noche de nominaciones

La placa de Gran Hermano Generación Dorada será positiva durante las primeras 24 horas y luego se convertirá en negativa hasta la Gala de Eliminación.

En la noche del miércoles 3 de junio, durante la 14° Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada quedaron en placa Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca además de Matías Hanssen, que ya estaba nominado por sanción.

Titi Tcherkaski -líder de la semana-, hizo una jugada era típico en las anteriores temporadas: salvar a uno de los nominados y fulminar a otro para subirlo a placa, por eso decidió salvar a Tamara Paganini y subir a Andrea del Boca.

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Las primeras 24 horas de la placa serán con voto positivo, y los días siguientes serán con voto negativo hasta el lunes 8 de julio, cuando se realice la nueva Gala de Eliminación.

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Todos los votos de la Gala de Nominación

  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Brian y 1 para Solange.
  • SEBASTIÁN COLA: 2 para Yipio y 1 para Nigro.
  • MANUEL IBERO: 2 para Brian y 1 para Zunino.
  • BRIAN SARMIENTO (Nominación espontánea): 3 para Zunino y 2 para Emanuel.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Tamara y 1 para Yipio.
  • EMANUEL DI GIOIA: 2 para Juanicar y 1 para Brian.
Captura de pantalla 2026-06-04 a las 12.30.52a.m.

  • ANDREA DEL BOCA*: 2 para Solange y 1 para Brian. *votos anulados por Tati Luna, jugadora eliminada de la semana anterior.
  • NENU LÓPEZ: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.
  • JUAN CARLOS LÓPEZ: 2 para Zunino y 1 para Juanicar.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Emanuel y 1 para Yipio.
  • YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Tamara y 1 para Brian.
  • TITI TCHERKASKI: 2 para Emanuel y 1 para Sol.
  • FRANCO ZUNINO: 2 para Juanicar y 1 para Brian.
  • LEANDRO NIGRO: 2 para Solange y 1 para Brian.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Brian y 1 para Zunino.
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Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Steffany “Campanita” Pereira no nominaron como consecuencia del reparto de cajas que hizo Titi, el martes pasado.

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