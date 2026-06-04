Gran Hermano Generación Dorada: noche de nominaciones

La placa de Gran Hermano Generación Dorada será positiva durante las primeras 24 horas y luego se convertirá en negativa hasta la Gala de Eliminación.
En la noche del miércoles 3 de junio, durante la 14° Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada quedaron en placa Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca además de Matías Hanssen, que ya estaba nominado por sanción.
Titi Tcherkaski -líder de la semana-, hizo una jugada era típico en las anteriores temporadas: salvar a uno de los nominados y fulminar a otro para subirlo a placa, por eso decidió salvar a Tamara Paganini y subir a Andrea del Boca.
Las primeras 24 horas de la placa serán con voto positivo, y los días siguientes serán con voto negativo hasta el lunes 8 de julio, cuando se realice la nueva Gala de Eliminación.
Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Steffany “Campanita” Pereira no nominaron como consecuencia del reparto de cajas que hizo Titi, el martes pasado.
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