Feroz pelea por una torta en Gran Hermano Generación Dorada

En el marco del festejo por los 100 días en la casa, el reparto de la comida terminó generando reproches, gritos y fuertes acusaciones entre varios participantes.
Lo que debió ser un festejo, casi termina en tragedia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, porque la torta por los 100 días generó un fuerte conflicto por el reparto de comida. Manuel Ibero y Catalina "Titi" Tcherkaski fueron los encargados de distribuir las porciones de torta, pero Sol Abraham no dejó pasar la oportunidad para tirar un palito.
“Abogados cuando conviene y jueces cuando conviene” comentó por lo bajo la reingresada, pero Manu la escuchó y le respondió inmediatamente “No, te explico si queres para que lo entiendas, porque por ahí te cuesta. Nosotros dividimos las cosas en 23”. Entonces, Brian Sarmiento salió a defender a su compañera “Pará, para, ¿por qué le hablás así?”.
“Le estoy explicando… vos no me vengas a decir a mí cómo se habla, porque vos sos una persona… con tu historial vos no me podés explicar nada” le respondió el jugador oriundo de Zárate, pero el exfutbolista no se quedó callado “¿Qué tiene que ver que te explique cómo hablar? ¿Qué tiene que ver el historial? El historial es tuyo también, entonces vos no podes ni hablar. ¿Qué le venís a hablar a Sol así? Ningunearla. ¿Qué te pasa que hablás así? Relajate un poco”.
Fue en ese momento, Manuel volvió a su charla con Sol, pero ella se levantó y lo dejó hablando solo “Bueno, ¿viste? Para hacer quilombo estás y para entender no” le dijo el jugador.
Tamara Paganini comentó que no siempre la comida se divide en 23 y Titi saltó inmediatamente “Cuando ellas no tienen qué comer se divide en 23 para que tengan su parte para negociarla” y en ese momento Manuel recordó “Por eso Sol agarró un huevo más porque ella no come carne. Gracias por darme la razón”.
En el streaming room, Sol decidió sincerarse con Brian “La verdad a mí me hizo sentir muy incómoda. Pero por el otro lado digo, qué bueno que se están cayendo las caretas. Hablo puntualmente de Manuel, es una persona reprimida, tiene una personalidad ahí guardada y se re nota”.
Por su parte, Andrea del Boca le comentó “Busca hacer quilombo para tener entidad en la casa, si no tiene eso no…”. A lo que Manuel le dijo “En realidad busca cuestionar las cosas que funcionan a propósito… La gente de mierda se junta con gente de mierda”.
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