Feroz pelea por una torta en Gran Hermano Generación Dorada

Fue en ese momento, Manuel volvió a su charla con Sol, pero ella se levantó y lo dejó hablando solo “Bueno, ¿viste? Para hacer quilombo estás y para entender no” le dijo el jugador.

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Tamara Paganini comentó que no siempre la comida se divide en 23 y Titi saltó inmediatamente “Cuando ellas no tienen qué comer se divide en 23 para que tengan su parte para negociarla” y en ese momento Manuel recordó “Por eso Sol agarró un huevo más porque ella no come carne. Gracias por darme la razón”.

En el streaming room, Sol decidió sincerarse con Brian “La verdad a mí me hizo sentir muy incómoda. Pero por el otro lado digo, qué bueno que se están cayendo las caretas. Hablo puntualmente de Manuel, es una persona reprimida, tiene una personalidad ahí guardada y se re nota”.

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Por su parte, Andrea del Boca le comentó “Busca hacer quilombo para tener entidad en la casa, si no tiene eso no…”. A lo que Manuel le dijo “En realidad busca cuestionar las cosas que funcionan a propósito… La gente de mierda se junta con gente de mierda”.