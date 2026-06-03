Gran Hermano Generación Dorada: con nueva líder y reparto de regalos

La nueva líder y la suerte definieron quiénes nominan en la semana decimoquinta de Gran Hermano Generación Dorada.
La influencer y creadora de contenido argentina Titi Tcherkaski, líder semanal de Gran Hermano Generación Dorada, repartió cajas sorpresa que tendrán directa incidencia en el desarrollo de la próxima Gala de Nominación que se realizará en la noche del miércoles 3 de junio.
La sobreviviente del último mano a mano de la Gala de Eliminación del lunes pasado eligió a cuatro de sus compañeros personas para darles un regalo y también, la posibilidad de pasar al confesionario a nominar en la noche siguiente. Los elegidos fueron Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos, Juan “Juanicar” Caruso y Andrea del Boca y las sorpresas dentro de las cajas fueron una afeitadora, un teléfono celular, una bicicleta y una televisión -respectivamente,- mientras que ella obtuvo una máquina para hacer soda.
A excepción de las recién ingresadas Alejandra Majluf y Solange Abraham, el resto de los participantes buscó las otras cajas que estaban en el patio de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Mariela Prieto, “Cola”, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Nenu López, Charlotte Caniggia, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, “JC” y Tamara Paganini eligieron las cajas -diez- con tarjetas verdes que permitían nominar, mientras que Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y “Campanita” recibieron las otras cajas tenían tarjetas rojas y que les prohíben votar en la próxima Gala de Nominación.
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