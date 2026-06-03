Gran Hermano Generación Dorada: con nueva líder y reparto de regalos

A excepción de las recién ingresadas Alejandra Majluf y Solange Abraham, el resto de los participantes buscó las otras cajas que estaban en el patio de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Mariela Prieto, “Cola”, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Nenu López, Charlotte Caniggia, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, “JC” y Tamara Paganini eligieron las cajas -diez- con tarjetas verdes que permitían nominar, mientras que Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y “Campanita” recibieron las otras cajas tenían tarjetas rojas y que les prohíben votar en la próxima Gala de Nominación.

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Los líderes de Gran Hermano Generación Dorada