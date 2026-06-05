Picante revelación de Jorge Rial sobre la 'manipulación' en Gran Hermano: "Ganaba el que..."

El conductor hizo una análisis de las furiosas críticas que recibe el programa que el supo conducir. "¿De verdad se creen lo que pasa?".
Jorge Rial analizó las críticas que recibe el actual Gran Hermano -quien supo conducirlo en más de una oportunidad- y reveló los "arreglos" que se hacían en su gestión para que sigan en el programa los participantes que al programa les convenían. "Se manipula alargando o cortando el tiempo de votación".
"Yo soy parte de la historia de Gran Hermano, si yo digo que sí es la peor edición parece que todos los demás fueron buenos. No estoy siguiendo Gran Hermano, una vez que lo dejé no lo vi más”, comenzó Jorge, en una nota para Intrusos en el espectáculo, el programa que condujo durante veinte años, por América.
"Cada conductor tiene su libreto. Por lo que veo, la gente se queja mucho de que hay demasiada permisibilidad, cuando lo importante de Gran Hermano eran las reglas”, comparó Rial, entre su gestión televisiva al frente del reality show y la que actualmente tiene Santiago Del Moro, sobre el programa de Telefe.
“Me parece que a Santiago del Moro no lo conozco tanto, pero creo que le chupa un huev* todo eso. No lo veo como conductor, está conduciendo el Gran Hermano que correspondía estar...", puntualizó el conductor, sobre la labor de su colega, en la pantalla chica.
"Hay ciertas libertades, es un programa manipulable. Se manipula alargando o cortando el tiempo de votación, después los votos son reales”, se sinceró Jorge, en voz alta, durante la nota. "Lo alargábamos hasta que emparejaba o ganaba el que queríamos, pero eso es show, es televisión. ¿De verdad se creen lo que pasa?”.
Y, para finalizar con sus declaraciones, Rial dejó clara su postura respeto de lo que se ve del otro lado de la pantalla. "La tele no es más que un electrodoméstico". Corta la bocha como diría el "filósofo contemporáneo" Ivo Cutzarida.
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