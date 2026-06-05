Picante revelación de Jorge Rial sobre la 'manipulación' en Gran Hermano: "Ganaba el que..."

Jorge Rial, nota Jorge condujo uno de los Gran hermano que hizo pico de rating con 50,3, en el año 2007, que ganó la recordada Marianela Mirra.

¿TRAPITOS AL SOL?

"Hay ciertas libertades, es un programa manipulable. Se manipula alargando o cortando el tiempo de votación, después los votos son reales”, se sinceró Jorge, en voz alta, durante la nota. "Lo alargábamos hasta que emparejaba o ganaba el que queríamos, pero eso es show, es televisión. ¿De verdad se creen lo que pasa?”.

Y, para finalizar con sus declaraciones, Rial dejó clara su postura respeto de lo que se ve del otro lado de la pantalla. "La tele no es más que un electrodoméstico". Corta la bocha como diría el "filósofo contemporáneo" Ivo Cutzarida.