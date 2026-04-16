Griselda Siciliani desmintió reconciliación con Luciano Castro

“Estoy muy bien, sí, muy bien” respondió varias veces la actriz, y ante la consulta sobre si mantenía contacto con su ex Luciano Castro, su posición fue tajante “No, no, no, no. Lo mejor siempre, lo mejor siempre. Pero bueno, estamos separados ya hace un tiempo largo” aclaró.

De esta manera la actriz dejó ver una clara su intención de despejar todas las especulaciones y cuando la periodista le preguntó si la “puerta estaba cerrada”, la actriz respondió con una frase contundente “Yo no hablo de esas cosas”.

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De regreso al piso del programa Flor de la V, conductora de "Los Profesionales...", analizó la situación y destacó que la actriz sabía perfectamente qué preguntas iban a aparecer “Se nota que no quiere hablar -dijo y agregó- Pero le agradezco que haya parado, porque sabe que la pregunta de Luciano es inevitable”. Por otra parte, destacó que la actitud de Siciliani no fue la misma que suele tener en otras entrevistas, donde se muestra más distendida y abierta

Con pocas palabras y una actitud firme, Griselda Siciliani remarcó su actual situación con Luciano Castro y dejó en claro que no está dispuesta a reabrir ese capítulo de su vida.