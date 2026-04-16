Griselda Siciliani desmintió reconciliación con Luciano Castro

La protagonista de "Envidiosa" fue contundente al responder sobresu vínculo con el actor después del escándalo mediático generado por el "Hola Guapa".
Ante las versiones sobre una posible reconciliación de Griselda Siciliani con Luciano Castro, la actriz decidió aclarar la situación a través de una respuesta tan breve y contundente, evitando profundizar sobre su vida privada. “No, no, no, no. No. Pero estoy muy bien. Muy bien” expresó la protagonista de "Envidiosa" desmintiendo cualquier tipo de acercamiento con su expareja.
Durante una breve entrevista con el programa "Los Profesionales con Flor", en El Nueve, donde la notera intentó averiguar en sobre su presente sentimental pero Siciliani fue firme, con una clara actitud que dejó en evidencia su decisión de no volver a hablar del tema. Ante la insistente consulta dela cronista sobre cómo estaba su “corazón”, respondió sin margen a las dudas.
“Estoy muy bien, sí, muy bien” respondió varias veces la actriz, y ante la consulta sobre si mantenía contacto con su ex Luciano Castro, su posición fue tajante “No, no, no, no. Lo mejor siempre, lo mejor siempre. Pero bueno, estamos separados ya hace un tiempo largo” aclaró.
De esta manera la actriz dejó ver una clara su intención de despejar todas las especulaciones y cuando la periodista le preguntó si la “puerta estaba cerrada”, la actriz respondió con una frase contundente “Yo no hablo de esas cosas”.
De regreso al piso del programa Flor de la V, conductora de "Los Profesionales...", analizó la situación y destacó que la actriz sabía perfectamente qué preguntas iban a aparecer “Se nota que no quiere hablar -dijo y agregó- Pero le agradezco que haya parado, porque sabe que la pregunta de Luciano es inevitable”. Por otra parte, destacó que la actitud de Siciliani no fue la misma que suele tener en otras entrevistas, donde se muestra más distendida y abierta
Con pocas palabras y una actitud firme, Griselda Siciliani remarcó su actual situación con Luciano Castro y dejó en claro que no está dispuesta a reabrir ese capítulo de su vida.
comentar