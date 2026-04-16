Alarmante definición de Griselda Siciliani: "Me preocupa la situación de la cultura"

La protagonista de Envidiosa se refirió al presente que atraviesa la cultura. "De la situación actual me preocupa casi todo... Es, a priori, desesperanzador todas las medidas, todas las ideas, lo que se piensa y cómo se piensa".
Griselda Siciliani habló de la realidad artística que atraviesa el país en donde hay falta de trabajo y de generación de espacios culturales. La reconocida actriz, protagonista de Envidiosa, ofreció su visión y se expresó. "Los discursos que se arman, muchas veces falsos. Las ideas erróneas que se transmiten mal, a propósito para que las cuestiones de la cultura se entiendan mal".
"De la situación actual me preocupa casi todo... Es, a priori, desesperanzador todas las medidas, todas las ideas, lo que se piensa y cómo se piensa la cultura. Los discursos que se arman, muchas veces falsos. Las ideas erróneas que se transmiten mal, a propósito para que las cuestiones de la cultura se entiendan mal", comenzó a reflexionar Griselda, en una entrevista para el stream de Gelatina.
"Pero me da mucha esperanza los que hacemos la cultura. En mi pequeño microclima de los actores, de los bailarines, mis amigos y yo, me da esperanza que seguimos haciendo cosas. Que nos seguimos juntando y que seguimos teniendo ilusión y haciendo lo que hacemos colectivamente. Y me parece que eso no puede valer cero".
"Me pasó de ir a un festival internacional por Descansar en paz, la película que hicimos con Joaquín Furriel, que habla de la AMIA, y me acuerdo que una de las preguntas que nos hacía la gente del público, empezaba diciendo ´yo conozco a la Argentina por su cine´. Y me preguntó qué le diría al presidente (Javier Milei). Y respondí que le diría eso que alguien que es de otro lado está diciendo que conoce a la Argentina por su cine".
El regreso de Envidiosa tiene fecha: el miércoles 29 de abril marcará el estreno global de la cuarta y última temporada. La serie, encabezada por Griselda, se despide con diez episodios que prometen cerrar el ciclo de Vicky, la particular protagonista que se enfrenta a pruebas personales y familiares inéditas.
La trama profundiza en la maternidad desde una perspectiva inesperada. El guion, escrito por Carolina Aguirre, avanza con Vicky que intenta adaptarse al rol de madrastra y pareja, y al mismo tiempo surgen tensiones con personajes del pasado y con los lazos afectivos que ha construido a lo largo de la serie. Un elemento disruptivo lo aporta Nicolás (Benjamín Vicuña) quien reaparece en su vida profesional con un proyecto soñado, removiendo antiguas emociones.
La última temporada pone el foco en la transformación de los vínculos familiares y en la aceptación de una realidad diferente a la proyectada. Vicky descubre que la familia puede ser una construcción elegida y no sólo una imposición de la biología o la historia personal.
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