Alarmante definición de Griselda Siciliani: "Me preocupa la situación de la cultura"

SE VIENE EL FINAL DE ENVIDIOSA

El regreso de Envidiosa tiene fecha: el miércoles 29 de abril marcará el estreno global de la cuarta y última temporada. La serie, encabezada por Griselda, se despide con diez episodios que prometen cerrar el ciclo de Vicky, la particular protagonista que se enfrenta a pruebas personales y familiares inéditas.

Griselda Siciliani, nota Envidiosa, la serie de Netflix, estrena su cuarta y última temporada el próximo 29 de abril.

La trama profundiza en la maternidad desde una perspectiva inesperada. El guion, escrito por Carolina Aguirre, avanza con Vicky que intenta adaptarse al rol de madrastra y pareja, y al mismo tiempo surgen tensiones con personajes del pasado y con los lazos afectivos que ha construido a lo largo de la serie. Un elemento disruptivo lo aporta Nicolás (Benjamín Vicuña) quien reaparece en su vida profesional con un proyecto soñado, removiendo antiguas emociones.

La última temporada pone el foco en la transformación de los vínculos familiares y en la aceptación de una realidad diferente a la proyectada. Vicky descubre que la familia puede ser una construcción elegida y no sólo una imposición de la biología o la historia personal.