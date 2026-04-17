Juana Viale por partida doble, ante la ausencia de Mirtha Legrand

De acuerdo a lo informado, la conductora “se resistió bastante” a la indicación médica, aunque finalmente decidió seguir la recomendación. “Está con catarro”, agregaron desde su entorno.

jUANA_vIALE_1591468456-5 Juana Viale asumirá la conducción de los dos programas del fin de semana.

Ante esta situación, será Juana Viale quien se haga cargo de la conducción del programa de este sábado, que se emitirá desde las 21.30 por El Trece. Además, Viale también estará al frente de Almorzando con Juana, el ciclo del domingo, como ya es habitual.

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La mesa anunciada no tendrá modificaciones. Estarán presentes la senadora Carolina Losada, los periodistas Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi, y el empresario Ricardo Biasotti.