Juana Viale por partida doble, ante la ausencia de Mirtha Legrand

La conductora no podrá participar de la emisión de este sábado por recomendación médica, por lo que su nieta ocupará su lugar en la mesa.
La emisión de este sábado de La noche de Mirtha tendrá un cambio de último momento: Mirtha Legrand no podrá encabezar su tradicional mesa, pese a que las promociones del programa que ya están al aire y con invitados confirmados.
Según informaron desde la producción, la conductora fue aconsejada por su médico personal a no asistir a la grabación debido a un cuadro de resfrío. La decisión apunta a priorizar su recuperación.
“Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”, señalaron fuentes allegadas a la productora.
El cambio se produjo pocas horas antes de la grabación, cuando ya estaba todo listo para su realización. Incluso, la propia Mirtha Legrand tenía intenciones de cumplir con su compromiso laboral.
De acuerdo a lo informado, la conductora “se resistió bastante” a la indicación médica, aunque finalmente decidió seguir la recomendación. “Está con catarro”, agregaron desde su entorno.
Ante esta situación, será Juana Viale quien se haga cargo de la conducción del programa de este sábado, que se emitirá desde las 21.30 por El Trece. Además, Viale también estará al frente de Almorzando con Juana, el ciclo del domingo, como ya es habitual.
La mesa anunciada no tendrá modificaciones. Estarán presentes la senadora Carolina Losada, los periodistas Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi, y el empresario Ricardo Biasotti.
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