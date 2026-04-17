Piden reactivar la causa contra "Pity" Álvarez y fijar fecha de juicio

pity-alvarez-vuelve-mendoza-foto-telam El proceso quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

Además, peritos de la defensa y del Cuerpo Médico Forense coincidieron en marzo en que el acusado “dispone de una reserva cognitiva” para afrontar el proceso penal.

En paralelo, la Fiscalía pidió rechazar un planteo de la defensa que buscaba una evaluación neuropsicológica más profunda, al considerar que apunta a “la suspensión indefinida del juicio”.

Álvarez fue detenido en julio de 2018 tras confesar el asesinato de Cristian Díaz. Aunque el juicio oral iba a comenzar años después, quedó suspendido cuando se determinó que no estaba en condiciones psíquicas de ser juzgado.

Además del homicidio, enfrenta otra causa por amenazas, agresión y privación ilegítima de la libertad contra una persona de su entorno en 2016.