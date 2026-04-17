Piden reactivar la causa contra "Pity" Álvarez y fijar fecha de juicio

La Fiscalía solicitó retomar la investigación contra el músico acusado de un homicidio en 2018 y avanzar hacia el juicio oral, tras nuevos informes sobre su estado cognitivo.
El fiscal federal interino Sandro Abraldes pidió la reanudación inmediata de la investigación contra el músico Cristian “Pity” Álvarez y la fijación de una fecha para el inicio del juicio oral por el homicidio ocurrido en 2018 en Villa Lugano.
El planteo, efectuado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°27, incorpora nuevos elementos vinculados al estado psicológico actual del acusado que durante años fue considerado no apto para enfrentar el proceso judicial. En ese sentido, el fiscal sostuvo que existen indicios recientes que contradicen las limitaciones señaladas por la defensa, luego de que el cantante de rock brindara un recital de tres horas.
“El show de 3 horas ha dejado en evidencia coordinación cognitiva sostenida, interacción con el público, memoria operativa y tolerancia al estrés”, afirmó Abraldes, y agregó que “existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa (para no reanudar el juicio) y la evidencia conductual reciente”.
Además, peritos de la defensa y del Cuerpo Médico Forense coincidieron en marzo en que el acusado “dispone de una reserva cognitiva” para afrontar el proceso penal.
En paralelo, la Fiscalía pidió rechazar un planteo de la defensa que buscaba una evaluación neuropsicológica más profunda, al considerar que apunta a “la suspensión indefinida del juicio”.
Álvarez fue detenido en julio de 2018 tras confesar el asesinato de Cristian Díaz. Aunque el juicio oral iba a comenzar años después, quedó suspendido cuando se determinó que no estaba en condiciones psíquicas de ser juzgado.
Además del homicidio, enfrenta otra causa por amenazas, agresión y privación ilegítima de la libertad contra una persona de su entorno en 2016.
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