Griselda Siciliani: "No me siento cómoda en la modalidad de reality"

Y esa versión la ratificó el propio Fede Hoppe quien afirmó que la actriz "tiene un proyecto en España que ya conocía cuando comenzó el año, que no le permitía acomodar su agenda hasta fin de 2019 superponiendo ambos proyectos". Pero ayer la propia Griselda habló con el portal Teleshow y contó sus verdaderos motivos por los cuales decidió pegar el portazo. Lo primero que hizo fue tratar de no polemizar con el productor del progama y dijo: "No se trata de ningún modo de desmentir lo que se dijo en ShowMatch -advirtió-. Tengo un proyecto para España del que todavía no puedo adelantar nada, pero no se superponían los trabajos ni estaba previsto de antemano; surgió ahora y es para después".

Pero enseguida aclaró que se sintió incómoda durante el Súper Duelo, segmento especial del programa que obligaba a todas las parejas a permanecer en el piso esperando las definiciones del resto hasta ser clasificadas para continuar en el certamen, ya que tuvo que presenciar la pelea al aire entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar de la que Siciliani fue "testigo involuntario" al estar compartiendo el piso con sus pares del programa.

ADEMÁS:

Los creadores de Game of Thrones abandonan su trilogía de Star Wars

Claudia Rucci le contestó a Pablo Echarri y lo llamó "actor cristinista"

Después de eso Griselda habló con los productores del programa y les dijo que no tenía ganas de acompañar, de algún modo, esa clase de disputas: "No me siento cómoda en la modalidad reality, en la que todo puede pasar, incluso que se muestren mujeres pelándose por un hombre", afirmó, en referencia al enfrentamiento de Cinthia y Luciana originado por Martín Baclini.

"Si bien es cierto mi proyecto con España, yo no me sentía bien viendo a un hombre hablando de una mujer de manera despectiva" aclaró, sobre los dichos de Baclini sobre la intimidad de Cinthia.

"Siento que tengo que ser responsable con lo que pregono y mi límite fue estar sentada ahí viendo gente que se peleaba y eso se transformara en una parte muy importante del programa. Mi problema no es con las chicas que se peleaban. Cinthia y Luciana se pueden pelear y no está mal que sientan que se deben pelear por un hombre. Lo que está mal es que la televisión decida iluminar la riña en vez de iluminar cualquier otra cosa", concluyó Griselda. Y cerró: "Mi libertad es mi mayor tesoro".