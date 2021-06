Guillermo Coppola: "Después del Covid-19 necesito oxígeno"

"Contraje el virus, me dieron el alta. Me fui de vacaciones unos días al mar, bien. En marzo empecé con unos problemitas al respirar, sentía que me cansaba", recordó Coppola en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo que precisó: "me interno por recomendación de los profesionales que me asisten, me hacen un estudio y me salió que tenía los pulmones cristalizados. Dos meses después del virus, estuve once días internado, dos en terapia muy grave. No podía caminar un metro sin oxígeno" y afirmó que después de salir de la internación comenzó con "el trabajo postcovid, con oxígeno 24 horas al principio. Con el tiempo, las horas fueron bajando y haciendo un trabajo físico y mental me está volviendo la respiración".

"Tengo fe porque lo que antes eran 24 horas, ahora es solo al dormir", señaló y concluyó recomendándoles a todas las personas que padecieron del virus que "hagan un trabajo postcovid tengan o no tengan síntomas".

ADEMÁS:

Tini Stoessel, la chica del bikini azul

Karina Jelinek tuvo un accidente hot en Instagram