"Me vi como un idiota, un pavote. Porque en el casamiento de un amigo o en la fiesta de cumpleaños de una amiga de mi señora están esperando todos que yo salga al pogo... entonces a veces te dejás llevar por eso", manifestó en diálogo con Teleshow y reconoció que "era un baile extraño, con un perreo que nunca había visto. Todos disfrutándolo, pero no me vi bien".

Además destacó que cuando se difundió el video pensó en su mujer y sus hijas. "Después de esto le dije ‘¿sabés qué? Qué feliz estoy de haberte encontrado’. Porque con una cabeza, una mirada, sin un reproche, me hizo ver solo con la mirada que tengo que ponerme los pantalones largos", aseveró.