Ricardo Darín contó las dos cosas de las que se arrepiente en su vida

“Estoy arrepentido de no haber cuidado más mi físico desde temprana edad, algo a lo que los jóvenes no le dan mucha importancia de arranque. Cuando llegás a mi edad, te das cuenta de que estás tarde para arrancar a cuidarte verdaderamente, a cuidar la máquina, a cuidar el estado físico. Uno ve en gente grande, gente mayor, algunos desastres y uno dice: ‘¡Fu! ¿Qué tipo de vida habrá tenido?’. Yo no llego a esos extremos, pero me parece que me tendría que haber preparado un poco más”, planteó, el actor.

LA CONFESIÓN DE DARÍN

“Uno puede prepararse para la muerte de sus padres, pero no para la de un hermano menor. Si yo fuera creyente, estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea", confió Ricardo, meses atrás, tras el fallecimiento de su hermana, Alejandra.

Ricardo Darín, hermana Alejandra, hermana de Ricardo y presidente de la Asociación Argentina de Actores, falleció a comienzos del 2025, hace poco más de un año.

"Voy a estar todo mi vida en duelo por mi hermanita", expresó, Darín. Recordemos que la hermana del actor, también dedicada al mundo del espectáculo como artista y desde su rol como presidente de la Asociación Argentina de Actores, falleció en enero del 2025, tras atravesar una larga enfermedad.