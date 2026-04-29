Ricardo Darín contó las dos cosas de las que se arrepiente en su vida

El artista de renombre y popularidad reconoció cuales son sus cuentas pendientes, a nivel personal. No haber terminado los estudio, dijo es "es algo que tengo grabado".
Ricardo Darín brindó una entrevista en la que, por primera vez, habló de sus "cuentas pendientes con la vida". El actor de trayectoria internacional explicó la razón por la que tuvo que dejar de estudiar en su momento. Y habló de los cuidados de la salud que le hubiese gustado tener.
"Tengo varias cosas de las que me arrepiento. La primera es no haber terminado mis estudios. Eso es algo que tengo grabado. Mis estudios secundarios, universitarios, no los terminé”, compartió Ricardo, en diálogo con la revista Somos, de Perú, en el marco de su gira teatral con Escenas de la vida conyugal.
"Yo empecé a trabajar desde muy chico y me absorbió toda la energía el trabajo en la actuación. No me quiero justificar, pero era muy joven, tenía 12, 13, 14 años, mis padres estaban separados y en mi casa hacía falta ayuda económica. Entonces, me absorbió”, recordó, Darín. “Tuve la suerte, ese término es ambivalente, de que me invitaban mucho a trabajar. Entonces, eso me absorbió mucho tiempo y empecé a dejar los estudios. De eso estoy arrepentido”.
“Estoy arrepentido de no haber cuidado más mi físico desde temprana edad, algo a lo que los jóvenes no le dan mucha importancia de arranque. Cuando llegás a mi edad, te das cuenta de que estás tarde para arrancar a cuidarte verdaderamente, a cuidar la máquina, a cuidar el estado físico. Uno ve en gente grande, gente mayor, algunos desastres y uno dice: ‘¡Fu! ¿Qué tipo de vida habrá tenido?’. Yo no llego a esos extremos, pero me parece que me tendría que haber preparado un poco más”, planteó, el actor.
“Uno puede prepararse para la muerte de sus padres, pero no para la de un hermano menor. Si yo fuera creyente, estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea", confió Ricardo, meses atrás, tras el fallecimiento de su hermana, Alejandra.
"Voy a estar todo mi vida en duelo por mi hermanita", expresó, Darín. Recordemos que la hermana del actor, también dedicada al mundo del espectáculo como artista y desde su rol como presidente de la Asociación Argentina de Actores, falleció en enero del 2025, tras atravesar una larga enfermedad.
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