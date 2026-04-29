Se separó Silvina Escudero, tras 9 años de relación: ¿se terminó el amor?

“Todos los que estamos en una relación hace mucho, décadas o muchísimos años.... la mayoría acá (dijo Escudero en referencia los integrantes de la mesa de "Polémica en el bar"), tuvimos relaciones muy largas. Hay altibajos siempre a lo largo de la relación y entiendo que es parte de la relación. A nosotros nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas y nos ha tocado vivir tragedias. Un montón, que muchas las supimos sobrellevar", compartió.

SILVINA, A CORAZÓN ABIERTO

“Mi relación con él, yo, la verdad que no cuento mi intimidad. Han sido años de cosas muy difíciles que viví yo con mi salud. En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano. Fue un montón. Hay médicos que vinieron a esta mesa acá en Polémica en el Bar, que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo, saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada", se sinceró, Silvina. “Hay que ser muy valiente para separarse. Hoy estoy concentrada en mi trabajo, en mi felicidad y en reinventarme".

Silvina Escudero, nota Silvina y Federico se casaron en agosto del 2022. Y después de nueve años de noviazgo, convivencia y posterior matrimonio, decidieron separarse.

“Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla. No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé. Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es rebuena persona. Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones", explicó, Escudero, con honestidad.