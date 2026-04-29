Se separó Silvina Escudero, tras 9 años de relación: ¿se terminó el amor?

La panelista de Polémica en el bar confirmó el final de su matrimonio, después de superar varias crisis. "En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano. Fue un montón".
Silvina Escudero terminó su relación con Federico, con quien estaban juntos hacía nueve años. Si bien la crisis de pareja se arrastraba desde el verano, ahora la panelista confirmó el final del matrimonio mientras está organizando su mudanza. "Nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas y nos ha tocado vivir tragedias... Un montón.. muchas las supimos sobrellevar".
"Estoy concentrada trabajando todo el día. Me voy a la mañana y vuelvo a la madrugada a mi casa. Estoy en un momento laboral superfeliz con un montón de proyectos, mi programa nuevo en el streaming, un montón de conducciones, eventos. Estoy feliz en Polémica, eso lo saben ustedes, y estoy concentrada en eso", comenzó Silvina, al aire de Polémica en el bar, en las noches de América.
Y agregó: "Uno no va contando sus tristezas... Respeto mucho mi relación con él, nuestro matrimonio. Fueron muchísimos años que guardé nuestra relación, porque también él no es público y lo respeto como es. Voy a respetar la separación desde ese mismo lugar. Imaginate que durante años no conté sobre mi matrimonio, tampoco voy a contar mi separación. Igual tampoco hay nada que contar. Por más que quiera contar algo, tampoco sabría qué contar".
“Todos los que estamos en una relación hace mucho, décadas o muchísimos años.... la mayoría acá (dijo Escudero en referencia los integrantes de la mesa de "Polémica en el bar"), tuvimos relaciones muy largas. Hay altibajos siempre a lo largo de la relación y entiendo que es parte de la relación. A nosotros nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas y nos ha tocado vivir tragedias. Un montón, que muchas las supimos sobrellevar", compartió.
“Mi relación con él, yo, la verdad que no cuento mi intimidad. Han sido años de cosas muy difíciles que viví yo con mi salud. En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano. Fue un montón. Hay médicos que vinieron a esta mesa acá en Polémica en el Bar, que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo, saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada", se sinceró, Silvina. “Hay que ser muy valiente para separarse. Hoy estoy concentrada en mi trabajo, en mi felicidad y en reinventarme".
“Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla. No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé. Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es rebuena persona. Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones", explicó, Escudero, con honestidad.
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