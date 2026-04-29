Wanda Nara debuta en la pantalla grande

“Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día; iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días, y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso” expresó la ex esposa de Maxi López y Mauro Icardi, respecto a su debut cinematográfico.

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Además, Wanda celebró que este nuevo proyecto llega en un momento bisagra de su carrera "Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy; busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más".

Para terminar, la mediática explicó que "Este es un nuevo desafío en mi vida y, como todo lo que hago, con muchísima pasión. Siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y, como siempre, dejo todo en cada cosa que hago".