Wanda Nara debuta en la pantalla grande

La exconductora de "MasterChef Celebrity" mostró su felicidad por este nuevo proyecto y aseguró que lo lleva adelante con "enorme responsabilidad“.
Trascendieron las primeras imágenes de la película “¿Quieres ser mi hijo?” que tendrá a Wanda Nara como una de sus protagonistas, en donde la exconductora de Telefe interpretará a una mujer de 40 años que se enamora de su joven vecino.
El lunes 27 de abril comenzó el rodaje de esta comedia romántica familiar en la que Agustín Bernasconi, interpretará al joven a quien le pide que finja ser su hijo con el objetivo de obtener un empleo en una empresa,\ y que además, cuenta con la participación de Jean Pierre Noher y Charo López, entre otros.
En “¿Quieres ser mi hijo?”, Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja -interpretada por Jean Pierre Noher- lo que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta "nueva vida" que tiene que afrontar, la mediática conductora se ve involucrada en una situación romántica con su vecino (Agustín Bernasconi), un joven de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral.
“Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día; iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días, y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso” expresó la ex esposa de Maxi López y Mauro Icardi, respecto a su debut cinematográfico.
Además, Wanda celebró que este nuevo proyecto llega en un momento bisagra de su carrera "Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy; busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más".
Para terminar, la mediática explicó que "Este es un nuevo desafío en mi vida y, como todo lo que hago, con muchísima pasión. Siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y, como siempre, dejo todo en cada cosa que hago".
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