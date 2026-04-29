Qué pasa con la salud de Mirtha Legrand: esta semana tampoco hará su programa

La salud de Mirtha Legrand

MIRTHA, LA JUSTICIERA

Fue Marina Calabró quien, desde su programa radial en El observador, contó que Mirtha está capitalizando su tiempo libre en hacer una suerte de "lista negra" con los invitados que rechazan o se bajan de la invitación al programa que conduce su nieta, Juana Viale, quien la está reemplazando por estas semanas.

"Le bajó la tos, está animosa. Incluso, me comentaron que estuvo haciendo algunas referencia a los programas de Juana, a los invitados, Sacándole el cuero un poquitito a algunos, no voy a reproducir el textual. Ya está Mirtha siendo Mirtha. Se levanta de la cama, está vestida, ve televisión", contaron Calabró y Guido Zaffora, su compañero, al aire.