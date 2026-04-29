Qué pasa con la salud de Mirtha Legrand: esta semana tampoco hará su programa

La conductora de 99 años volverá a estar ausente en las grabaciones de ciclo en El 13. Todavía le queda por delante una semana de reposo.
Hace más de dos semanas que inquieta la salud de Mirtha Legrand. La conductora de 99 años adquirió una bronquitis que todavía la tiene en proceso de recuperación. Y esta semana tampoco grabará su clásico programa, de los sábados por El 13. "Ella no tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada".
“Mamá, la verdad, que se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud. El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando, y su doctor le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es 18 a 20 días con todos los cuidados’", contó Marcela Tinayre, hija de Mirtha, en una nota con la prensa.
" Ella está por el día 12, pero tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, no te reponés más. Ella no tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada. Ya no toma más antibióticos, está con prevención", explicó, la también conductora, sobre el presente de la diva.
"Yo voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo, pero tiene que estar óptima. Por eso, vamos con dos personas más a tomar el té, así que está pendiente de todo lo que dicen, todo lo que hacen...”, detalló, Tinayre, sobre cómo son los días de chiquita, en la mitad de los días estipulados para su recuperación.
Fue Marina Calabró quien, desde su programa radial en El observador, contó que Mirtha está capitalizando su tiempo libre en hacer una suerte de "lista negra" con los invitados que rechazan o se bajan de la invitación al programa que conduce su nieta, Juana Viale, quien la está reemplazando por estas semanas.
"Le bajó la tos, está animosa. Incluso, me comentaron que estuvo haciendo algunas referencia a los programas de Juana, a los invitados, Sacándole el cuero un poquitito a algunos, no voy a reproducir el textual. Ya está Mirtha siendo Mirtha. Se levanta de la cama, está vestida, ve televisión", contaron Calabró y Guido Zaffora, su compañero, al aire.
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